La Guardia Civil abre una investigación por irregularidades en la gestión de los residuos en Punta Umbría

La Guardia Civil ha abierto una investigación por supuestas irregularidades en la gestión de los residuos de construcción de la localidad.

Según adelanta el diario ABC, la planta de transferencia o recinto donde se acumulan estos residuos está saturada, tanto es así que los escombros se acumulan ya en el camino de acceso a la misma, junto a una zona forestal.

Otra de las irregularidades, reside en que esta empresa ya no es adjudicataria del servicio desde agosto. El caso es que el Ayuntamiento no adjudicó un nuevo contrato por lo que sigue haciéndose cargo del servicio. El portavoz de Unidos por Punta Umbría José Carlos Hernández Cansino ha exigido una explicación por parte del consistorio que si no lo hace públicamente tendrá que hacerlo en el pleno.

La Cadena COPE se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Punta Umbría y han rehusado hacer declaraciones