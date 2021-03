González destaca la “firme voluntad” de la Junta para buscar una solución a los accesos del Hospital

El diputado andaluz por Huelva y secretario segundo de la Mesa del Parlamento, Manuel Andrés González, ha destacado la “firme voluntad” de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno para buscar una solución a los accesos del Hospital de la Costa Occidental.

A raiz de la pregunta sobre dichas obras del parlamentario onubense en la Cámara autonómica a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha subrayado que la historia del Hospital de la Costa Occidental está marcada por las “mentiras e incumplimientos por parte de los Gobiernos socialistas en la Junta desde que la ahora ministra, María Jesús Montero, pusiera la primera piedra en el año 2007”.

Por su parte, la consejera de Fomento ha pedido al Gobierno central que acondicione los accesos con “urgencia” para que el centro hospitalario pueda abrir sus puertas cuanto antes, cumpliendo así con su “obligación y compromiso” de acometer las obras de la vía.

Asimismo, Carazo ha puesto a disposición del Gobierno de España “todos los recursos técnicos y el trabajo del equipo de la Consejería, para poder completar este proyecto y poder poner el hospital en funcionamiento a la mayor brevedad posible”.

No obstante, ha insistido que “si el Gobierno no quiere hacer los accesos debe decirlo “alto y claro, porque la Junta está dispuesta a hacer lo que haya que hacer para ponerlo en marcha cuanto antes como ya anuncio el presidente del Gobierno andaluz”.



“El Gobierno de España tiene que decir alto y claro si va a hacer frente a la construcción de la obra, de otra manera si el Gobierno de España no responde y no cumple con su obligación la Junta de Andalucía está dispuesta a solucionar un problema después de catorce años”.

El Hospital de la Costa Occidental cuando abra sus puertas prestará servicio a más de 100.000 habitantes de la costa de Huelva y de los municipios del Andévalo más próximos, y a más del doble de población durante la temporada estival.