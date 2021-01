'GIRA Mujeres' inicia su quinta edición con foco en el emprendimiento femenino

GIRA Mujeres, el programa de formación y capacitación impulsado por Coca-Cola dirigido a mujeres que quieren desarrollar una idea de negocio a través del emprendimiento, ha iniciado su quinta edición. En esta ocasión, la iniciativa se ha adaptado a las circunstancias derivadas de la pandemia de la COVID-19, enfocándose en la capacitación para el emprendimiento como forma de generar impacto económico y social en las comunidades de procedencia de las mujeres participantes, bien promoviendo la generación de nuevos negocios como el impulso de los ya existentes.

La presentación de esta nueva edición se ha desarrollado en el marco de un seminario virtual (webinar) en el que han participado el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo; Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola European Partners; Carlota Pi, CEO de Holaluz; Marisa Soleto, Directora de Fundación Mujeres; Juanjo Manzano, Director de Comunicación de AlmaNatura; y Carmen Gómez-Acebo, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia.

Durante su intervención, Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, ha analizado la importancia del emprendimiento como motor económico y palanca de recuperación. Polo ha destacado: “La vocación de apoyo de Coca-Cola es importante siempre y mucho más ahora que vivimos una crisis derivada de la pandemia. Estas acciones aportan valor al país, no solo a las mujeres que participan en el programa. Necesitamos acciones como esta, que ayudan a cerrar la brecha de género. No podemos ignorar al 50% del talento porque significaría ignorar el talento del 50% de la población. Debemos convertir España en un faro para el talento femenino, y lo vamos a conseguir con el programa España Nación Emprendedora”.

Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola European Partners, ha recordado la génesis y evolución del proyecto y ha señalado: “He tenido la oportunidad de conocer a muchas de las mujeres que han participado en este proyecto y es muy emocionante y ejemplar su coraje. Entiendo muy bien las dificultades y los desafíos a los que se enfrenta un emprendedor, pero también la satisfacción que supone cuando ese esfuerzo comienza a dar sus frutos. Ahora en este entorno especialmente complicado para el emprendimiento, donde además el colectivo de mujeres resulta más vulnerable, de nuevo, os brindamos todo nuestro apoyo con GIRA Mujeres, para trabajar por una recuperación social sostenible”.

Por su parte, Carlota Pi ha señalado: “Creemos que una compañía bien gestionada debe convertirse en una herramienta para cambiar el mundo. Con esto en mente fundamos Holaluz, con el firme propósito de trabajar por un mundo 100% renovable conectando personas a las energía verde. Además, conscientes que las empresas son las personas que las forman, proponemos un modelo de empresa en el cual las personas nos podamos desarrollar de manera holística con el objetivo de alcanzar el máximo potencial de nosotros mismos. Ejemplos de ello son el trabajo por objetivos, la flexibilidad horaria o la nursery en la oficina. Todo esto ha contribuido a hacer de Holaluz una empresa 100% paritaria, a todos los niveles de decisión y en todos los equipos”.

En este encuentro también se ha analizado la importancia del emprendimiento en los entornos rurales como elemento para la fijación de la población y evitar el abandono de estos lugares y la necesidad de seguir trabajando en la disminución de brechas de género.

GIRA Mujeres tiene como objetivo empoderar a mujeres de toda España entre 18 y 60 años de edad como agentes económicos que contribuyan a la transformación y desarrollo en sus respectivas comunidades, y, por ende, como palanca y motor frente a la situación actual, a través de sus negocios y su trabajo. Para ello, ofrece formación y acompañamiento para que puedan avanzar hacia el emprendimiento social en sectores como el de alimentación y bebidas, el ocio y el turismo, sectores, estos dos últimos, que se incorporan al programa y que se han visto duramente afectados en esta crisis.

Se trata de una iniciativa con la que, además, se contribuye a dar impulso a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 -fin de la pobreza-, 5 -igualdad de género-, 8 -trabajo decente y crecimiento económico-, 10 –reducción de las desigualdades-, 11 -ciudades y comunidades sostenibles-, 12 -producción y consumo responsables- y 17 -alianzas para lograr los objetivos.

GIRA Mujeres contribuye a cubrir las necesidades de información y formación de las mujeres emprendedoras: refuerza sus competencias digitales, las acompaña a lo largo de todo el proceso de emprendimiento, les proporciona información en temas de financiación y, en el actual contexto de crisis, les ayuda en materia de gestión emocional y empoderamiento personal. Así, se trabaja en la disminución de la brecha de género (emprendimiento femenino, confianza y seguridad de la mujer en sí misma) y el gap digital.

“Con el inicio de esta quinta edición de GIRA Mujeres, queremos ayudar a aquellas mujeres que quieren poner en marcha sus propios negocios pero no conocen las herramientas que pueden ayudarles a hacerlo. En la situación actual, muchas personas, entre ellas muchas mujeres, han entendido que pueden dar un paso adelante para participar en el proceso de transformación que nuestra sociedad necesita. Desde Coca-Cola queremos apoyarlas, ofreciéndoles formación y acompañamiento para que pueden conseguir sus objetivos”, ha señalado Carmen Gómez-Acebo, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia.

Para llevar a cabo esta iniciativa, Coca-Cola cuenta con el apoyo y colaboración de entidades comprometidas con la igualdad de género y el impulso al desarrollo económico de los ámbitos urbanos y rural como son Fundación Mujeres, Dona Activa, AlmaNatura e Impact Hub.

Marisa Soleto, Directora de Fundación Mujeres, ha apuntado que "la experiencia GIRA Mujeres está demostrando que las alianzas estratégicas entre empresas y sociedad civil pueden dar muy buenos resultados para apoyar, en este caso, el emprendimiento femenino. Garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus ideas empresariales no solo es una contribución al bien común y al desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres, sino que será uno de los elementos esenciales para la recuperación económica y la reconstrucción post Covid. No podemos prescindir del empuje económico que representan las iniciativas empresariales de las mujeres y no podemos seguir consintiendo que las mujeres tengan mayores dificultades en la puesta en marcha de sus empresas. Es necesario que todas las instituciones y organizaciones nos pongamos a la tarea y esta nueva edición de GIRA Mujeres es un ejemplo de buena práctica."

Fijación de población rural

El objetivo de esta quinta edición es llegar a 640 mujeres de todo el territorio español y 200 en Portugal, a través de un programa formativo de carácter gratuito diseñado en formato online. Buena parte de las acciones de GIRA Mujeres van a desarrollarse en ciudades medianas, en las que pueden coincidir mujeres tanto de zonas rurales como urbanas. De esta manera, a través de esta iniciativa, se fomenta que los proyectos de emprendimiento desarrollados por las mujeres participantes puedan incidir en el desarrollo económico de estas comunidades y, de esta manera, fijar la población y combatir la despoblación rural en la ‘España vaciada’ a través del desarrollo económico.

“Tenemos un compromiso con las comunidades en las que estamos presentes y, por eso, no queremos que ninguna se quede relegada en la recuperación económica tras la crisis. Con GIRA Mujeres, queremos contribuir a dar ese impulso que muchas mujeres están esperando para poner en marcha una idea de negocio o para adaptarse a las nuevas situaciones que se van a plantear en el futuro. La experiencia de años anteriores nos ha dado grandes ejemplos e iniciativas que están contribuyendo a ofrecer oportunidades de desarrollo a muchas mujeres en zonas en riesgo de despoblación”, ha afirmado Carmen Gómez-Acebo.

En este sentido, en su intervención, Juanjo Manzano, Director de Comunicación de AlmaNatura, ha querido destacar que "el apoyo a la mujer emprendedora rural es una increíble oportunidad para el desarrollo socioeconómico de zonas rurales que necesitan de nuevas ideas para su activación y que a la vez se den respuesta a las necesidades de estos territorios mediante modelos de emprendimiento social”.

‘GIRA Mujeres te acompaña’

La quinta edición estrena el formato ‘GIRA Mujeres te acompaña’ que, a su vez, se divide en dos categorías: ‘Quiero emprender’, destinado a mujeres de áreas con altas tasas de paro, que quieren emprender y a las que se las ayuda a identificar alternativas de autoempleo; y ‘ Tengo un negocio’, dirigido a mujeres propietarias de negocios afectados por la crisis a las que se les ofrece apoyo para que puedan dar impulso a sus proyectos emprendedores.

En ambos casos, las participantes contarán con formación online en 6 sesiones grupales (en grupos reducidos) y un seguimiento individualizado. Una vez finalizada, las mujeres y sus proyectos o negocios entrarán a formar parte de la Comunidad GIRA Mujeres y participarán en un concurso que les dará opción a obtener 5.000 euros en concepto de capital semilla para arrancar o mejorar su proyecto.

En las cuatro ediciones anteriores de GIRA Mujeres han participado más de 17.547 mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 60 años de todo el territorio nacional.