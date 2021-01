La Fundación Cepsa dona tarjetas combustible para los vehículos del Banco de Alimentos de Huelva

La Fundación Cepsa ha donado a la Asociación Banco de Alimentos de Huelva tarjetas carburante destinadas a los vehículos que la entidad utiliza para el reparto de alimentos a comedores sociales y otros centros asistenciales en la provincia.

Esta donación tiene su origen en la campaña solidaria de recogida de alimentos, la Gran Recogida, que cada año organizan los Bancos de Alimentos de España, y con los que la Fundación Cepsa contribuye desde sus inicios. A la habitual llamada solidaria a voluntarios, respondían familiares y empleados de Cepsa, a través del Programa de Voluntariado Corporativo Voluntas, con el compromiso de la Fundación de donar combustible por cada uno de ellos.

Esta última campaña de los Bancos de Alimentos de España, y por motivos de prevención ante la COVID-19, no se ha podido llevar a cabo con voluntarios y de forma presencial, sino a través de donaciones dinerarias directas, y en las cajas de los supermercados colaboradores. No obstante, la Fundación Cepsa ha mantenido un año más su compromiso de colaborar con esta causa aportando la cantidad destinada a esta actividad de voluntariado de los empleados de Cepsa, que no se ha podido realizar, a través de la donación de estas tarjetas.

Teresa Millán, en representación de la Fundación Cepsa en Huelva, ha hecho efectiva esta entrega al vice-presidente del Banco de Alimentos, Francisco Quijada, quien ha aprovechado para informarle sobre el resultado de esta última campaña que ha superado las expectativas de la asociación. “Han sido 140.000 euros donados por particulares que se transformarán en los alimentos más necesarios”; también ha destacado, la “importante y necesaria colaboración del personal de supermercados colaboradores, auténticos voluntarios de la campaña 2020, que con su esfuerzo e implicación han sido los artífices del éxito de la misma y a los que les transmitimos nuestro agradecimiento desde la Asociación”.

Además de esta colaboración con origen en la Gran Recogida, durante este año 2020 la Fundación Cepsa ha contribuido con el Banco de Alimentos de Huelva para paliar los efectos de la crisis sanitaria con una donación de 70.000 euros y 54 toneladas de productos de higiene y limpieza, esto último en colaboración con la Fundación Persán.

Acción social de la Fundación Cepsa

La Fundación Cepsa se encarga de canalizar la acción social de la compañía en forma de actividades destinadas a la atención de las necesidades de las comunidades y poblaciones donde Cepsa desarrolla sus actividades. Los Premios al Valor Social es una de sus iniciativas anuales más reconocidas en los que apoya la labor solidaria de proyectos nacionales e internacionales. Se convocan anualmente, desde 2005, con el objetivo de hacer realidad 2/2 iniciativas realizadas por organizaciones y colectivos que favorecen la inclusión y mejora social en la provincia y que de otra manera con dificultad podrían cumplirse.

Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades locales en las que su fundadora, Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa son de carácter social, medioambiental y científicoeducativo.