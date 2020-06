FOE y sindicatos pioneros en unirse para salir de la crisis

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) y los sindicatos CCOO y UGT han presentado este jueves un documento en el que se recogen 78 propuestas transversales centradas en los ámbitos fiscal, laboral, económico-financiero y seguridad, dirigidas a reactivar los sectores del turismo, la hostelería, el comercio, el transporte y la industria de Huelva, para ayudar a superar la crisis poscovid, que consideran afectará "especialmente" a la provincia.

Este es el primer documento de estas características que se elabora en España entre patronal y sindicatos, que será elevado a las administraciones (local, autonómica y estatal) para que cada una de ellas tome las medidas que sean de su competencia, según han indicado los agentes sociales en declaraciones a los medios durante la rueda de prensa de presentación.

De este modo, en el mismo se recoge, como medida prioritaria, la petición de que los ERTE se mantengan hasta final de año, ya que, según los sindicatos, de finalizar en septiembre como plantea el Gobierno, podría repercutir en "la destrucción de empleo y el cierre de empresas", según ha señalado el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández.

En este sentido, el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, ha remarcado que "es necesario" mantener esos ERTE hasta diciembre ya que "hay empresas que no van a poder recuperar su actividad al cien por cien" lo que supondrá que "algunas se estén planteando pasar de ERTE a ERE" y "de no mantenerse se produciría un paro importante en la provincia llegando a cifras que no hemos conocido en las últimas décadas".

Así, el presidente de la FOE, José Luis García Palacios ha destacado que "son momentos en los que debe primar el interés general" ya que se ha producido "una situación extremadamente compleja" por lo que "se dan unos criterios en los que hay que modular las decisiones que se toman acercándose a la realidad de los sectores económicos y productivos con la mayor empatía posible y teniendo en cuenta que repercusión puede tener las decisiones que tomen sin el consenso de sindicatos y empresa".

En este contexto, patronal y sindicatos han destacado en el documento que Huelva tiene un Producto Interior Bruto (PIB) inferior a la media nacional y más de 50.000 desempleados y "un déficit importante que arrastramos en inversión de infraestructuras, así como un porcentaje importantes de empresas en situación de dificultad" por lo que "se perfila como uno de los territorios que más le afectará la crisis poscovid-19".

En este sentido, desde CCOO y UGT han detallado que en la provincia ha habido 4.700 empresas y 35.000 trabajadores afectados por ERTE, por lo que el presidente de la FOE, ha remarcado que con la presentación de este documento a las administraciones, la provincia tendrá "algún paso adelantado" con respecto a otras provincias por lo que "nos pondrá en una posición favorable", al tiempo que ha añadido que es "esencial" el papel de ayuda de la Unión Europea.

Por otro lado, García Palacios considera que, dentro de la situación de "desventaja competitiva" de Huelva por la falta de infraestructuras, "tenemos otros factores que nos pueden relanzar" como el hecho de la que provincia sea un destino "seguro" para el turismo por la baja incidencia del Covid, puntualizando que hay medios internacionales, como un diario británico, que están recomendando a sus ciudadanos que acudan a la Costa de la Luz. Por lo que ha añadido que "hay que potenciar los factores que son favorables como el turismo de calidad y baja densidad".

SECTORES DESTACADOS

Así las cosas, tanto la FOE como UGT y CCOO ha reseñado la "importancia" en la provincia del sector turístico que "prácticamente se ha paralizado al cien por cien en estos tres meses, con mas de 30.000 trabajadores afectados que se han visto abocados a suspensión de empleo" por lo que solicitan, entre otras medidas, un plan específico para este sector "con inversiones importantes" para su reactivación.

También han pedido potenciar el sector de la restauración, con facilidades a los empresarios para que su actividad no se vea dañada, por lo que destacan que la reconstrucción tiene que ir asentada en tres pilares fundamentales: económico-fiscal, empleo y ayudas sociales, para "poder salvaguardar la integridad de los trabajadores y para que las empresas tengan capacidad de salir adelante", ha señalado Donaire.

Además sindicatos y patronal han reivindicado una Huelva industrial, ya que es el sector que menos ha padecido la crisis, por lo que solicitan consideran que debe haber una política propia que apueste por la industrialización para atraer inversores, así como han pedido que se haga "una importante inversión pública". En este sentido han solicitado una "garantía" de culminación del proyecto CEUS y han planteado la necesidad de que Huelva sea una provincia preferente para ser potencia en energías renovables, entre otras medidas.

Por otra parte, para el sector del comercio han solicitado campañas de sensibilización y comunicación, así como regularizar el periodo de rebajas y planes de incentivos y líneas de subvención como medidas de adaptación del comercio de proximidad, además del apoyo al asociacionismo y potenciar el uso de las tecnologías y la formación, entre otros.

Para finalizar, han solicitado medidas para el transporte de viajeros, para poder garantizar el sostenimiento de los servicios que se están prestando actualmente.

En total, 78 puntos de reactivación para que abarcan medidas para todos los sectores económicos de la provincia y un documento con el que pretenden llamar la atención de los poderes públicos para que atiendan territorios como Huelva, "más débiles" y con "más problemas".