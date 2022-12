Estamos a pocas horas de la Nochebuena, y este año he vivido con una especial intensidad y emoción este tiempo de espera, el adviento, al preparar la Exaltación de la Navidad, que tuve el honor de pronunciar la pasada semana, en la Hdad. del Rocío de Huelva, algo por lo que siempre estaré agradecido.

Ante la Buena Nueva que se nos anuncia, como animaba el pasado jueves en la Exaltación, seamos pastores de Belén. Contemos a todo el mundo que Dios ha nacido, en ese pobre y humilde portal; que se ha hecho Hombre, en ese Bendito Niño, para ser nuestro Salvador y Redentor.

Seamos conscientes, que Belén no sólo es algo que pasó hace más de dos mil años, sino que volverá a pasar en unos días, que tiene que seguir pasando cada año en nuestras vidas.

Centrémonos en el Misterio que vamos a vivir, en lo que de verdad significa; no nos perdamos en lo accesorio y estemos alerta, para que nuestras ocupaciones y quehaceres, no nos dejen sin tiempo para preparar nuestro pesebre; tenemos que ser portal de Belén, pero no nos distraigamos, no vayamos a ser posada, y tener nuestras puertas cerradas, cuando Dios llame, queriendo nacer en nosotros. Tengamos las puertas abiertas, para que el Niño Jesús llegue a nuestras casas y se quede.

Llevemos la Buena Nueva del nacimiento del Niño Jesús, a todas las personas de buena voluntad, para que reine la paz en la tierra.

Que el nuevo año nos traiga salud y veamos cumplidos nuestros más nobles deseos y propósitos.

Y mis mejores deseos de una Feliz y Santa Navidad para todos. Que el Niño Dios nazca de verdad en nuestros corazones, y llene de alegría y de Esperanza nuestras vidas.





¡Feliz Navidad!