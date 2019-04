Familia de víctimas del doble crimen de Almonte piden concentrarse este viernes tras "seis años sin justicia"

Los familiares de los fallecidos en el doble crimen de Almonte (Huelva) que tuvo lugar en 2013 y en el que murieron un padre y su hija de ocho años han convocado una concentración para este viernes, 26 de abril, a las 22,00 horas, con el lema 'Seis años sin justicia' y 'Justicia para Miguel Ángel y María', a raíz de no existir a día de hoy ningún inculpado ni condenado por las dos muertes.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la familia, Aníbal Domínguez, ha explicado que "el motivo de la concentración es no dejar caer en el olvido los viles asesinatos de Miguel Ángel y María y seguir reclamando a las autoridades competentes que de una manera u otra este caso no quede impune".

Según el portavoz de la familia, que es hermano y tío de las dos víctimas, "nos encontramos ante un claro y garrafal fallo del sistema del Estado de Derecho", por lo que insta a que "las autoridades correspondientes no miren hacia otro lado ni se tapen la nariz ante el doble y cruel asesinato de una niña de ocho años y de su padre cuando se encontraban tan tranquilos en su casa".

De esta forma, el portavoz se pregunta "si ninguna autoridad en este país va a tratar de poner sentido común a lo que resulta un auténtico disparate", según sus palabras, ya que "los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ya declararon públicamente que ellos han realizado su trabajo y que en este caso ha fallado el Estado de Derecho".

Por todo ello, la familia insta a las autoridades competentes, es decir, "el Ministerio del Interior como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" a que "como ha ordenado la jueza instructora la nueva investigación abierta no decaiga, a pesar de las declaraciones de la Guardia Civil". Para la familia "no es de recibo bajo ningún concepto tener que asimilar las muertes violentas de dos personas inocentes dentro de su propio hogar", con el agravante de que no hay "un culpable que esté pagando por sendos crímenes".

Según Domínguez, "en este trágico episodio que nos ha tocado sufrir se han violado dos derechos fundamentales esenciales: el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio" sobre lo que ha valorado que de "los dos principios se ha reído el autor material de los crímenes con la aquiescencia del Estado".

Así, ha subrayado que "el Estado ha permitido con su sistema fallido que un padre y su hija hayan sido brutalmente asesinados en su propio hogar y el Estado" no ha sido capaz de hacer "responder a nadie por ello". "Nosotros, como familia vapuleada, y a la que el Estado para más dolor y sorna si cabe ha condenado a pagar unas costas por el mero derecho de recurrir a la Justicia --ha remarcado--, preguntamos si lo que se está vendiendo es la posibilidad abierta de cometer crímenes sin responsabilidad penal a tenor de lo que nos ha ocurrido".

Por todo ello con esta concentración, justo en el lugar de los hechos, en la avenida de los Reyes, han destacado que "únicamente" quieren hacer un llamamiento "a todas aquellas personas de bien para que nos acompañe este viernes para reclamar que unos hechos tan atroces no caigan en el olvido y que el Estado asuma verdaderamente sus competencias y dé una solución a estos execrables crímenes, por respeto a las verdaderas víctimas, por respeto a las familias y por respeto a la sociedad misma", ha aseverado.

Asimismo, la familia ha puntualizado que seguirá "agotando la vía judicial para continuar" con su "legítima reivindicación de Justicia para Miguel Ángel y María y ante ello esperamos del Tribunal Constitucional (TC) que dé respaldo a nuestro recurso de amparo y considere nuestra demanda para corregir lo estimado por el Tribunal Supremo (TS)".

Cabe recordar que la familia de las víctimas del doble crimen presentó a mediados de abril un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) porque entiende que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución, para que se anule el auto del Tribunal Supremo (TS) que no admite el recurso de nulidad presentado ante el Alto Tribunal y que supone que no le da la razón tras las sentencias de absolución al único procesado por los hechos.

En un primer momento, el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Huelva absolvió al único encausado, Francisco Javier Medina, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fallo que a su vez también fue ratificado por el Tribunal Supremo.