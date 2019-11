El PP exige al Gobierno las obras del túnel de San Silvestre

El diputado electo del PP en la provincia de Huelva, Carmelo Romero, ha anunciado que “la primera medida”, tras formarse las Cortes Generales el 3 de diciembre, será presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno Central ponga en marcha las obras del túnel de San Silvestre que “posibilita el suministro de agua al 90% de la población de Huelva”.

Romero, que ha estado acompañado por el senador electo del PP de Huelva, José Enrique Sánchez, ha subrayado que se trata de una obra de “vital” importancia para la provincia de Huelva que se encuentra “incluida en la Ley del Trasvase, aprobada hace año y medio en el Congreso, y que tiene que capitanear el Gobierno central”. El diputado popular ha manifestado que “es de indispensable que en los Presupuestos Generales del Estado para 2020 se recoja una partida de 50 millones de euros destinada a poner en marcha el desdoblamiento del túnel de San Silvestre”.

“Ahora el túnel queda pendiente del nuevo Gobierno entre PSOE y su aliado Podemos”, ha señalado Carmelo Romero antes de lamentar que “los antecedentes hacen dudar que el partido de Iglesias quiera dar su aprobación al desdoblamiento del túnel , ya que fue la única formación que votó en contra en la Ley del Trasvase”. No obstante, el popular ha manifestado que “esperemos que PSOE y Unidas Podemos no obstruyan una obra tan necesaria en la provincia” porque de lo contrario “vamos a batallar tanto en el Congreso como en el Senado para que que a Huelva no se le olvide”. “Lo que ha hecho el PSOE hasta ahora es arrinconar la Ley del Trasvase que es importantísima para los agricultores, el turismo y la industria de esta provincia en la que ha aumentado la demanda de agua por cinco desde la década de los setenta”, ha agregado.

Finalmente, Carmelo Romero ha recordado que “el PP cuando Gobernó garantizó el agua en la provincia de Huelva poniendo en marcha el trasvase del Fresno de 4,9hm3, lo que hizo posible “la llegada de agua superficial a las zonas de cultivo, y así garantizar las plantaciones”.