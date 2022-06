El PP exige a Cruz “que se deje de propaganda y limpie de verdad ante el estado de suciedad de Huelva”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, acompañado por el concejal Francisco Millán, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana para exigir al alcalde Cruz que “cese la propaganda y que destine todos los medios para acabar con la suciedad en Huelva capital”. Ante la campaña de publicidad puesta en marcha por el gobierno de Cruz, el portavoz de los populares le pide al gobierno municipal “la puesta en marcha de un plan de choque integral y urgente porque Huelva está sucia y abandonada”.

Los populares exigen la puesta en marcha de un plan integral de limpieza que debe comenzar en los barrios, haciendo extensiva esta medida a los polígonos industriales de la ciudad. Los concejales del PP consideran necesario mayor transparencia en el servicio, por lo que solicitan la publicación de los partes de limpieza así el anuncio previo en los barrios del plan de baldeo y desinfección de calles para que los vecinos conozcan y valoren el servicio que se presta.

Pérez ha lamentado que el gobierno de Cruz se niegue a reconocer el mal funcionamiento del servicio de limpieza de la ciudad. “Lo peor es que desde el gobierno local no se reconoce el problema grave de suciedad en Huelva, y este es el primer paso para resolverlo”. Los populares insisten que “si el alcalde no quiere ver la realidad de la situación de suciedad generalizada en la ciudad, tenemos dos problemas, la suciedad y el alcalde”.

El popular ha denunciado que el gobierno de Cruz intente tapar los problemas siempre con propaganda y publicidad, cuando lo realmente necesario es destinar todos los esfuerzos en limpiar más y mejor la ciudad de Huelva. Desde las filas populares se apunta que “las campañas de propaganda del alcalde son ridículas e infantiles porque intentan tapar una realidad que todos los onubenses ven cada día, y que necesita menos propaganda y más limpieza”.

En este sentido, los populares han recordado la puesta en marcha de la campaña ‘mi Huelva brilla’ que “fue un auténtico fiasco ya que no consiguió el objetivo marcado de situar a Huelva entre las diez ciudades españolas más limpias y, por el contrario, la situó entre las ciudades más sucias”. Con esta nueva campaña pretende trasladarse el problema a los onubenses cuando lo que necesita la ciudad de Huelva es un auténtico plan de choque de limpieza con más medios materiales y humanos para revertir la situación de suciedad.

Para el popular Jaime Pérez “lo peor no es que Huelva esté sucia, sino que el gobierno de Cruz haga responsable a los onubenses de su inacción y pasividad en un servicio que no funciona y que necesita que se dediquen todos los recursos a limpiar y no a publicidad”.

Los concejales del PP exigen al alcalde Cruz que cambie la propaganda por la limpieza y que se tome en serio el funcionamiento de los servicios públicos. “Porque los onubenses conocen que la ciudad está sucia, que la digitalización es una broma pesada y que las trabas burocráticas son la marca de la casa de un gobierno agotado y sin ideas”, como apunta el popular Jaime Pérez.

GASTO EN PROPAGANDA

Los populares en rueda de prensa han anunciado la solicitud de información al gobierno de Cruz de los gastos en publicidad y propaganda en campañas como la anunciada para demostrar el despilfarro en autobombo del gobierno local que en nada beneficia a los onubenses.

El PP lamenta que seis años después de la puesta en marcha de la campaña “mi Huelva brilla” con la que no se consiguieron los objetivos marcados, el alcalde Cruz vuelva a cometer el error de trasladar el problema de su mala gestión a los onubenses, cuando lo que no funciona es el servicio de limpieza en la ciudad de Huelva.