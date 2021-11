"A la dueña del local no le importa la música, sino que vean a sus clientes entrar en su negocio"

A causa del Covid, la Agrupación musical del Cristo del Amor venía ensayando a las puertas de su local para evitar que casi cien músicos tocaran juntos en un lugar cerrado. Sin embargo, a la propietaria del loca de ocio nocturno que está enfrente no le termina de agradar que la banda ensaye al aire libre y no precisamente porque no le guste la marcha que toque ni cómo la toquen, si no que, como explica su director, Rubén González, estén en la puerta.

La dueña del negocio llamó a la policía que se personó en el local de ensayo y debido a la ordenanza municipal que les prohíbe tocar a esas horas tuvieron que dejar de ensayar. Si bien, las cornetas o los tambores son lo de menos, ya que no es la primera vez que sin tocar aparecen allí los agentes.

Los músicos esperan ahora que concluya el mundial de Bándminton y que puedan ensayar junto al pabelón Carolina Marín y así no molestar con su presencia a los clientes del local de ocio nocturno.