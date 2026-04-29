La Diócesis de Huelva renueva las normas de sus hermandades: más evangelización y transparencia

El Monasterio de Santa Clara, en Moguer, ha sido el escenario de la presentación de la nueva normativa para las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Huelva. Al acto, presidido por el obispo diocesano, Mons. Santiago Gómez Sierra, han asistido más de 500 miembros de hermandades y cofradías de toda la diócesis.

El obispo ha subrayado la importancia de la piedad popular como un "cauce privilegiado de evangelización", animando a los cofrades a vivir y transmitir la fe con autenticidad. En el encuentro también participaron el vicario general, P. Emilio Rodríguez Claudio, y la delegada diocesana de Hermandades, Dª. María de la O Luengo Jiménez, entre otras autoridades eclesiásticas.

Normativa

Unificación y nuevas vocalías

La delegada diocesana ha explicado que el nuevo texto unifica en un solo documento los decretos existentes para simplificar la gestión. Una de las novedades más destacadas es la recomendación de crear una vocalía o diputación de evangelización en las juntas de gobierno para impulsar la formación en la fe de niños, jóvenes y adultos.

La normativa también regula aspectos como las procesiones y romerías, la integración de las hermandades en los consejos parroquiales y la constitución de los Consejos Locales de Hermandades. Además, se fijan criterios para el préstamo de enseres y la organización de actos piadosos o traslados de imágenes.

Transparencia y gobierno

En el ámbito organizativo, se aborda la inclusión de menores como hermanos con autorización paterna y se regula el régimen sancionador, que incluye el uso inadecuado de las redes sociales. También se establecen las condiciones para optar a un tercer mandato en las juntas de gobierno.

Para fomentar la transparencia, se regulan las firmas bancarias, se exige un acta de traspaso entre juntas y se requiere el visto bueno del director espiritual para ciertos cargos. En los procesos electorales, se regula el voto por correo y se prohíbe el voto negativo a las candidaturas presentadas.

Plazo de adaptación y requisitos

La normativa establece como requisito la exigencia del certificado negativo de delitos de naturaleza sexual para los miembros de las juntas de gobierno. Las hermandades y cofradías disponen de un plazo de un año para adaptar sus estatutos al nuevo marco, que busca ser una herramienta al servicio de la vida cristiana.