La devoción rociera cruza el Atlántico: "Con sus connotaciones particulares pero la fe es la misma"

El fin de semana de devoción rociera que se vive al otro lado del Atlántico: "Con sus connotaciones particulares pero la fe es la misma"

La devoción rociera vive este fin de semana uno de sus hitos más importantes al otro lado del Atlántico. Bajo el lema 'Un abrazo de un continente', se está celebrando en Buenos Aires el Encuentro Continental del Rocío en América, un evento histórico que congrega a hermandades y asociaciones de países como Argentina, Brasil, Venezuela o Estados Unidos. En declaraciones al programa 'Fin de Semana en COPE Andalucía', el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, ha compartido desde la capital argentina los detalles de este acontecimiento que demuestra la universalidad del sentimiento por la Blanca Paloma.

Santiago Padilla ha expresado la “admiración, orgullo, en fin, todo sentimiento positivo” que genera constatar cómo la devoción se vive con la misma intensidad a miles de kilómetros. “El hecho de que personas a tanta distancia del epicentro de la adoración a la Virgen del Rocío estén viviendo lógicamente con connotaciones propias y particulares, porque estamos hablando de culturas muy distintas”, ha señalado, mencionando el caso de un representante de Estados Unidos que tardó 18 horas en llegar en avión hasta Buenos Aires.

Que se viva la devoción a la Virgen del Rocío como una referencia importante en su vida espiritual"

Una fe que traspasa fronteras

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a Padilla es cómo el legado rociero se mantiene vivo lejos de Almonte. Según ha explicado, no se puede hacer una “homologación exacta” con la celebración en Andalucía, pero destaca que “este sentimiento haya traspasado fronteras, haya vencido kilómetros, incluso haya vencido culturas”.

El presidente de la Hermandad Matriz ha subrayado que la devoción ya no es exclusiva de “emigrantes andaluces o descendientes”, sino que ahora hay “nativos que han descubierto en el Rocío un modo fraterno, alegre, de vivir la vida cristiana”. Para Padilla, esto demuestra “la versatilidad que manifiesta la devoción a la Virgen del Rocío para adaptarse hasta este punto”.

Han descubierto en el Rocío un modo fraterno, alegre, de vivir la vida cristiana"

Homenaje al Papa Francisco en la Catedral

El encuentro culminará este domingo con una misa pontifical rociera en la Catedral de Buenos Aires. En un gesto simbólico, la unidad militar del gobierno escoltará a caballo a las Hermandades Rocieras en un homenaje al Papa Francisco. La elección de Buenos Aires no es casual, ya que, como ha indicado Padilla, “el mayor número de entidades que promueven la devoción a la Virgen del Rocío en América están localizadas ahora mismo en Argentina”.

Padilla ha explicado que el evento coincide con el “primer aniversario de la muerte del Papa Francisco”, a quien una delegación rociera visitó en Roma para invitarlo al santuario. Al final de la misa, “se va a bendecir, a inaugurar un memorial en la propia catedral de Buenos Aires, para recordarlo de manera perpetua en ella”, ha concluido.