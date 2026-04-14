Detienen en un centro comercial de Huelva al tercer miembro de una banda de asaltantes de viviendas

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Isla Cristina (Huelva) a una persona que tenía una orden de búsqueda judicial. Se le considera el presunto tercer integrante de una organización criminal responsable de una veintena de robos con fuerza en viviendas de las provincias de Badajoz, Cáceres y Toledo, donde sustraían joyas, relojes, dinero y armas.

Operación “Bankasalt”

La detención se enmarca en la operación “Bankasalt”, iniciada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz. Durante la fase inicial de la investigación, se realizaron ochos registros en inmuebles y se detuvo a los dos cabecillas de la banda, además de identificar al resto de sus integrantes.

En estos registros, los agentes intervinieron un arsenal compuesto por 13 armas largas, dos cortas, además de chalecos y pasamontañas que presuntamente utilizaban para cometer los asaltos.

El arresto en Isla Cristina

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva recibió información de que uno de los miembros fugados de la organización podría estar oculto en la provincia, concretamente en la localidad de Isla Cristina.

Tras confirmar su identidad mediante un dispositivo de vigilancia, se diseñó un operativo que culminó con su detención en la vía pública, en el Centro Comercial de Isla Antilla. La actuación se realizó de forma estratégica para evitar cualquier fuga y priorizando la seguridad de la ciudadanía.

El detenido, junto con las diligencias policiales instruidas, ha pasado a disposición del juzgado que entiende de la causa, el cual ha decretado su ingreso en prisión.