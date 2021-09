El PP destaca que la atención primaria vuelva a la presencialidad 100% en el mes de octubre

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que la atención primaria vuelva a la presencialidad 100% a partir del mes de octubre una vez la evolución de la incidencia del coronavirus es muy buena.

González, que ha hecho estas declaraciones junto al nuevo centro de salud de Gibraleón, inaugurado hace cinco meses, ha remarcado el “compromiso y la voluntad” del Gobierno andaluz de Juanma Moreno para poner en marcha el servicio como se hacía antes de la pandemia, que obligó a implantar un plan de contingencia contra el Covid-19.

“Los indicadores son buenos y la presión hospitalaria baja de forma importante, lo que ayuda a la normalización poco a poco y las urgencias desplazadas a los centros de salud cabecera dentro del plan de contingencia frente al Covid-19 reanuden su actividad a partir de octubre”.

Así, González ha destacado la voluntad y el trabajo constante de la Consejería de Salud y Familias para que los puntos de urgencias de San Bartolomé, Matalascañas, Mazagón, El Rocío, Paterna y Escacena, así como los consultorios de El Almendro y Minas de Herrería recuperaren su horario habitual.

Por su parte, el presidente provincial ha lamentado que mientras Juanma Moreno está apostando como nunca por nuestro sistema sanitario, sus profesionales y sus infraestructuras, “el PSOE pretende utilizar a la sanidad a la que dejaron destrozada los anteriores gobiernos socialistas para atacar a la Junta de Andalucía”.

“Al PSOE no le preocupa la Atención Primaria, ni ahora, ni cuando gobernaban, porque si les importará no habrían recortado su financiación, no habrían sometido a los profesionales a unas condiciones laborales insufribles con contratos de hasta 1 día y no tendrían los cupos más altos en médicos de familia, pediatras y enfermería”.

En este contexto, el popular ha recordado que en dos años y medio el gobierno del cambio han aumentado su financiación, hay 6.014 profesionales más, los médicos de familia realizaron 2 millones de consultas más en 2020 que en 2019 y jamás un Gobierno en Andalucía destinó el 7 por ciento del PIB a sanidad hasta que llegó el gobierno de Juanma Moreno”.

INVERSIÓN DE LA JUNTA EN HUELVA

En concreto, en la provincia de Huelva se impulsó un plan en materia de Salud para combatir el Covid en el que se ha destinado entre infraestructuras sanitarias y equipamiento 14 millones de euros en 82 actuaciones en los centros sanitarios.

El presidente popular ha subrayado que “se trata de uno de los programas de mejoras más importantes que se han realizado en materia sanitaria en nuestra provincia” en los últimos años, en el que destacan las actuaciones que se han realizado en los tres hospitales de referencia con la renovación y modernización en el Hospital Infanta Elena, la renovación integral en las unidades de hospitalización del Vázquez Díaz y las actuaciones en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde los trabajos efectuados han requerido una inversión de 3,7 millones de euros. Así como también se ha actuado en las urgencias y en una nueva UCI para pacientes COVID del Hospital de Riotinto.

Además, ha puesto el acento en la atención primaria con la apertura de cinco nuevos centros de salud en la provincia. Al de Isla Chica, que abrió sus puertas este verano, se suman los de Lucena del Puerto, Gibraleón, Niebla y Rosal de la Frontera, lo que supone "una renovación de la red de atención primaria inédita hasta ahora en la historia de la sanidad pública onubense”.

Asimismo, ha recordado que no van a ser las únicas inversiones. El presidente Juanma Moreno anunció un nuevo paquete de inversiones sanitarias para la provincia que ascenderá a 111,8 millones, diez veces más de lo destinado en 2020.

Entre las futuras inversiones, que vienen a ser un nuevo empuje del Ejecutivo andaluz para seguir mejorando los equipamientos sanitarios, destaca el nuevo Materno Infantil, al que se destinarán alrededor de 46 millones de euros, o el nuevo centro de salud de El Molino de la Vega, en el que se invertirán 3,2 millones de euros.