Cs denuncia una nueva paralización en las obras de la Plaza Andalucía de La Orden

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha denunciado una nueva paralización en las obras que deben remodelar la Plaza de Andalucía del barrio de La Orden, “que vuelve a estar cubierta de suciedad y maleza, lo que está conllevando que, con el calor, está aumentando la proliferación de insectos y roedores después de que los propios vecinos tuvieran hace ya cuatro meses que limpiar ellos mismos la plaza ante la desidia del Ayuntamiento de Huelva con una obra que acumula 10 meses de retraso y que sigue sin una fecha clara de finalización para desesperación de los vecinos”.

García de Longoria ha señalado que “el alcalde ha engañado durante todo este tiempo a los vecinos de La Orden. Primero, los engañó con las obras de la plaza de los Templetes que, a costa del esfuerzo y de la lucha de los vecinos se han reanudado, pero desgraciadamente la Plaza de Andalucía está abandonada como hoy mismo hemos podido comprobar. En el pleno de hace un mes prometió el alcalde que en unas semanas iban a estar reanudadas las obras y desgraciadamente vemos que ha incumplido su palabra y que estas obras siguen generando problemas y una gran frustración entre los vecinos de La Orden Baja que están viendo como una obra que iba a ser un revulsivo para la zona lleva casi diez meses de retrasos y de promesas y engaños por parte del alcalde, Gabriel Cruz”.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que no se trata de un proyecto menor ya que sólo la Plaza de Andalucía tiene una inversión de 591.000 euros, de los que la Unión Europea aporta 473.000 euros dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), “cuya gestión sigue dejando mucho que desear con continuos retrasos, incumplimientos, obras que se eternizan en el tiempo con muchas molestias para los vecinos y que sigue estando bajo la sospecha de que muchas de ellas no puedan terminar a tiempo y obliguen al Ayuntamiento de Huelva a devolver unos fondos porque no sea capaz de ejecutar en su totalidad las obras”.

En este sentido, García de Longoria ha exigido al alcalde, Gabriel Cruz, que “deje de tratar a los vecinos de La Orden como onubenses de segunda categoría y que, de forma inmediata, ejecute una limpieza a fondo de la plaza de Andalucía para que no tengan que volver a ser los propios vecinos los que tengan que actuar por su cuenta para vivir en unas condiciones mínimamente dignas y que exija a la empresa que reanude ya las obras y las concluya cuanto antes”.