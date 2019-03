PP defiende un aeropuerto privado y apoyará la enajenación de acciones de Diputación

El secretario general del PP de Huelva, David Toscano, ha anunciado este jueves su voto afirmativo a la enajenación de las acciones de la Diputación en la sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón porque esta decisión que se lleva este viernes al pleno, "da la razón al PP, que siempre ha defendido un aeropuerto privado" y ha sostenido que "no se gastasen fondos públicos en este proyecto".

Toscano ha subrayado que "ya era hora" que el equipo de gobierno socialista de la Diputación "dejase en manos privadas el proyecto aeroportuario de Huelva".

"Después de 15 años esperando que el aeropuerto despegue y siendo utilizado por el PSOE como pancarta electoral, el PP espera que ahora el proyecto coja vuelo con la llegada de auténticos inversores dispuestos a hacer realidad esta infraestructura, que permita y facilite la llegada de más turistas y que haga posible un ambicioso desarrollo de la agroindustria de Huelva", ha señalado el popular.

Toscano ha explicado que con la enajenación de las acciones de la Diputación "se corrige un error histórico" y ha asegurado en un comunicado que "el error" lo cometió "el PSOE hace 15 años al apropiarse de un proyecto sólo por intereses partidistas y como reclamo electoral".

"Hemos perdido 15 años para trabajar de forma seria y honesta por esta infraestructura y se han perdido en estos 15 años miles de euros del erario público en informes, propaganda y actos públicos que se podrían haber utilizado en mejorar carreteras, ayudar a los ayuntamientos y atender a las necesidades de los onubenses", ha remarcado.

El dirigente popular ha afirmado que con el pleno extraordinario de este viernes "también se pone fin a la mentira compulsiva de culpar siempre al Gobierno de turno en Madrid de frenar y bloquear el proyecto".

Toscano ha sostenido que "ya nadie se cree que a lo largo de estos 15 años y tres gobiernos diferentes --dos del PSOE y uno del PP-- el aeropuerto de Huelva no ha despegado por culpa de Madrid" porque insiste en que "el freno siempre ha estado aquí, en el despacho del presidente de la Diputación".

"Hasta que el proyecto no ha dejado de ser rentable electoralmente para el PSOE, no han permitido que coja vuelo para que algún día pueda ser realidad", ha remarcado el popular, antes de apuntar que en la manifestación del 15M por las infraestructuras "Caraballo enarbolaba la bandera del aeropuerto y una semana después arría la misma bandera convencido de que ya no da más votos". Igualmente, Toscano ha incidido en que hasta ahora el aeropuerto "no ha sido más que una serie de imágenes virtuales, una pista fantasma rodeada de una intensa niebla de oscurantismo y opacidad".

"Desde el PP de Huelva se ha denunciado hasta la saciedad en estos 15 años que ha faltado transparencia e información sobre el proyecto del aeropuerto de la Diputación, sobre los fondos públicos gastados en el proyecto e, incluso, sobre la ubicación misma del aeródromo", ha concluido.