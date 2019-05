CSIF alerta de la falta de médicos para cubrir las sustituciones

Continuando con la dinámica de los últimos años, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está demorando la publicación del Plan de Vacaciones para cubrir los descansos de los trabajadores de la sanidad onubense durante los meses de verano. A día de hoy, CSIF asegura que sólo se han facilitado algunos datos de los hospitales Infanta Elena y Riotinto “retardando al máximo la publicación de los datos porque siempre se trata de contrataciones mínimas que suelen oscilar en torno al 30% de los profesionales, en los mejores casos”. Así lo ha explicado César Cercadillo, responsable provincial del sector de Sanidad de CSIF, quien teme que un año más, y a pesar del cambio de Gobierno, se cierren plantas en los hospitales, se eliminen programas, se reduzcan quirófanos y consultas de tarde y los tiempos de espera de los pacientes de incrementen durante el verano.

Cercadillo cree que “el oscurantismo y la falta de transparencia de la Administración va a suponer un mínimo en las contrataciones asumiendo solo lo imprescindible para que los centros de salud y los hospitales no dejen de funcionar”. El problema -insiste el portavoz de CSIF- es que “los ciudadanos siguen enfermando en verano, continúan necesitando atención médica y se dan más situaciones de Urgencias, sobre todo en la zona de la costa, por el aumento de población durante la época estival”.

A esto se suma una situación “preocupante” a juicio de este sindicato: la falta de médicos para cubrir la demanda de profesionales en la provincia de Huelva. CSIF ha podido saber que en el distrito Huelva-Costa se ofertaron 36 vacantes y todas las plazas quedaron sin cubrirse como consecuencia de la escasez de facultativos. En el hospital Juan Ramón Jiménez se adjudicaron 20 de 29 y en el Infanta Elena 3 de 12 en las ofertas de empleo disponibles. En el hospital de Riotinto quedaron desiertas todas las vacantes de especialistas y de médicos de familia.

Con estos datos sobre la mesa, César Cercadillo explica que la Sanidad se está convirtiendo en un sector con déficit de profesionales debido, entre otros factores, “a las pésimas condiciones laborales, la falta de reconocimiento, la escasez de inversiones y el recorte de dotaciones”. Por todo ello, también “es palpable el éxodo de médicos a otros países”. Como ejemplo de ese “maltrato profesional, encontramos año tras año el Plan de Vacaciones que supone contrataciones precarias, sobrecarga de trabajo a las plantillas y el impago del acúmulo del cupo, un concepto por el que los profesionales asumen los pacientes de otros compañeros que están de descanso”.

Menos servicios en verano

Por experiencia de años anteriores, en los próximos meses los trabajadores “verán incrementadas desproporcionalmente sus cargas de trabajo puesto que tendrán que asumir sus consultas y las de los compañeros que estén de vacaciones, lo que redunda en más tiempos de espera, algo especialmente grave en Urgencias, y un colapso generalizado en la atención a los usuarios”, insiste César Cercadillo.

El portavoz de CSIF alerta, en este sentido, de “la peligrosa situación que se vivirá durante los meses de verano por la no cobertura de las sustituciones, con la dificultad añadida de no encontrar médicos, lo que se suma a la ya de por sí mermada plantilla del SAS”. Cercadillo explica que es habitual que durante los meses de vacaciones del personal “acudamos a nuestro centro de salud y nos encontremos que nuestro médico no tiene consulta por la tarde o que nuestro enfermero esté cubriendo otros avisos cuando en su horario habitual estaría en consulta”. Otro problema derivado de la falta de personal será conseguir cita previa a través de la página web o mediante Salud Responde.

Con menos de un 30% de cobertura de las sustituciones -si se mantiene la tónica anterior-, “es una irresponsabilidad del SAS mantener las plantillas recortadas y con servicios prácticamente paralizados”. César Cercadillo critica que “si no se toman medidas, se apuesta por la sanidad pública, se contrata personal y se dignifica la labor profesional, cada vez tendremos menos médicos y menos oferta de empleo. Es un bucle en el que se entró bastantes hace años y del que, si el SAS no cambia su política, será cada vez más difícil salir”.

Finalmente, desde CSIF se insta al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía a “cambiar la política de contrataciones, apostar por las plantillas de profesionales de la salud e incentivar la llegada de más profesionales para que no queden desiertas muchas de las plazas vacantes que se ofertan. Nos encontramos con el problema de necesitar más empleados públicos para cubrir sustituciones, descansos, bajas o vacantes y en ninguno de los casos es posible hacerlo o bien por falta de profesionales o por una estrategia de contratación bajo mínimos”.