¿Cómo se vive el estado de alarma en prisión?

El estado de alarma ha cambiado mucho la vida de los internos. No reciben visitas de sus familiares, no hay vis a vis, no tienen más contacto con sus abogados que por teléfono... el confinamiento en su caso se ha endurecido más si cabe. Si a esto le añadimos que en muchos casos son drogodependientes y ahora conseguir una dosis es más complicado, la situación se torna cada vez más difícil, los funcionarios lo describen como una calma tensa. Desde el sindicato ACAIP, el delegado en Huelva José Juan Serrano ha explicado que los servicios médicos redoblan esfuerzos y entre todos los funcionarios han conseguido que no haya habido incidentes de importancia. Lo peor se vivió el primer fin de semana, quizás más por incertidumbre que por el propio "mono".

"El virus ha desequilibrado a los internos más que la droga" según Serrano. Hasta ahora no ha habido ningún positivo en el centro penitenciario pero recuerda que se trata de un escenario muy sensible. Reclaman más y mejores medidas de protección. Las mascarillas que se les han facilitado tienen una duración menor que la jornada de trabajo, temen por la salud de los trabajadores y de los propios internos.

El único contacto que mantiene la población reclusa con el exterior es a través de videoconferencias, una barrera más a su encierro