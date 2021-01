¿Cómo podemos ahorrar en la temida cuesta de enero?

La Navidad deja paso a un enero que, si en condiciones normal suele ser duro, en este 2021 no va a ser menos. Por si fuera poco, el comienzo de este nuevo año aparece y se ve alterado por las subidas habituales en determinados servicios como la luz, el gas o la gasolina.

Intentar ahorrar es uno de los propósitos que cada vez más nos planteamos al empezar el año y que nos puede ayudar a sobrellevar la cuesta de enero si nos fijamos algunas metas para reducir nuestro consumo.

PLAN DE AHORRO SEMANAL

Se trata de fijar una determinada cantidad para las compras semanales, actividades de ocio incluidas, e intentar al máximo no superar esa cifra con gastos inesperados. Hacer un presupuesto sobre la cesta de la compra de alimentos necesarios es otra gran idea para cuadrarnos esa lista que se nos puede hacer algo más liviana si adquirimos productos de temporada o a granel puesto que se controla la cantidad que se compra.

¿Sabes cuál es la #fruta de temporada en #enero? ����



Comenzar 2021 con estos alimentos en tu cesta de la compra y #ComerDeTemporada es bueno para tu salud, tu bolsillo y el medio ambiente �� pic.twitter.com/uGco7tyK7t — Ministerio de Consumo (@consumogob) January 1, 2021

REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN CASA

Desde pequeños nos enseñan a optimizar los recursos de casa como no dejando las luces encendidas, intentar no usar la secadora, llenar el lavavajillas o la lavadora o mantener la nevera cerrada para poder aprovechar todo el consumo energético al máximo. Algo que hemos escuchado mucho en los últimos años han sido los modos standby como la tostadora, el cargador del móvil o el secador. Aunque no lo parezca, aunque no se estén usando, están consumiendo electricidad al estar enchufados.

Cuesta de enero. Uno de los problemas en la inflación oficial es la ponderación entre bienes de consumo diario y esporádico. En un mes en el que gas, carburantes, seguros, alimentos frescos y bienes no replicables van a subir un 4-6%, decir "no hay inflación" enfada a muchos. pic.twitter.com/9tJq8kndHA — Daniel Lacalle (@dlacalle) January 5, 2021

AHORRAR AGUA

Mención especial tiene el agua. El mayor gasto cotidiano del agua pasa por la cocina lavando la vajilla a mano. Una de las soluciones es no hacerlo con el grifo abierto o dejar las ollas y sartenes en remojo unos minutos antes de lavarlo. Igualmente, en el baño también es clave para poder disminuir ese gasto pues el uso de la ducha contra el uso de la bañera o enjabonarse, afeitarse o cepillarse los dientes con el grifo cerrado supone una reducción de 12 litros por minuto.

Fuente: Cofidis (Vivemasvidas.com)

También te puede interesar:

· Ascienden a 31 los positivos en la residencia de Aljaraque donde ya habían recibido la vacuna

· El PP de Huelva acusa al Gobierno Central de masacrar a impuestos la ciudadanía