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Claves de la nueva regularización de migrantes: Cáritas Huelva desmonta los bulos sobre el proceso

El proceso, que permite obtener un permiso de trabajo por un año, exige requisitos estrictos y no supone un 'efecto llamada' ni da acceso a la nacionalidad

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El lunes comenzó de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno. Alrededor de medio millón de personas podrán acudir con cita previa a Seguridad Social, Extranjería o Correos para iniciar el trámite.Gabriel Luengas / Europa Press22/4/2026
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Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el - Actualizado

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El nuevo proceso de regularización para personas migrantes ya está en marcha en provincias como Huelva, generando "un poquito de nervios" por los plazos limitados, que finalizan el 30 de junio. Según Susana Toscano, referente de migraciones de Cáritas Huelva, el objetivo es que "muchas personas que se encontraban en situación irregular hace años ya aquí en nuestra provincia, pues que puedan tener esa capacidad de tener su documentación y poder trabajar de manera regularizada". La entidad acompaña a solicitantes en Bonares, San Juan del Puerto, Trigueros y Palos de la Frontera.

Requisitos estrictos contra el 'efecto llamada'

Para desmentir los bulos sobre un supuesto efecto llamada, Toscano aclara que los requisitos son muy concretos. Es indispensable demostrar la permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y tener un pasaporte en vigor. Además, se exige no tener antecedentes penales ni en España ni en el país de origen. "El que llegue ahora no se va a poder regularizar y estamos hablando que la otra regularización excepcional fue hace 20 años", subraya, insistiendo en que "esto el año que viene no va a pasar".

Se va a regularizar muchísimas personas que se se encuentran en una situación de empleo precario y y no digno

Susana Toscano

referente migraciones Cáritas Huelva

A estas condiciones se suman las trabas burocráticas. Toda la documentación debe estar apostillada y, si es necesario, contar con una traducción oficial. Toscano señala las dificultades que esto supone, ya que "hay países que están siendo más ágiles [...] y hay países, por ejemplo, [...] de Nicaragua que no están emitiendo los certificados de antecedentes penales".

(Foto de ARCHIVO)Movilización de inmigrantes en Huelva.REMITIDA / HANDOUT por IU.Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma21/10/2020
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Ni nacionalidad ni derecho a voto

La regularización concede una autorización de trabajo por un año, ligada al ámbito laboral, y no otorga la nacionalidad. Toscano es tajante al respecto para desmontar otros bulos recurrentes: "Ni las personas se van a nacionalizar, ni las personas pueden votar, ni las personas pueden pedir ayudas sociales". Para renovar el permiso, será necesario cumplir una serie de requisitos laborales, similar al arraigo por la ley de extranjería.

Ni las personas se van a nacionalizar, ni las personas pueden votar, ni las personas pueden pedir ayudas sociales"

Susana Toscano

referente migraciones Caritas Huelva

Lejos de "quitar el trabajo", el proceso permitirá que muchas personas que ya trabajan en situación de empleo precario pasen a cotizar a la Seguridad Social, lo que "nos viene muy bien para todos". Se trata de perfiles que ya forman parte de la sociedad en sectores como el empleo doméstico, la hostelería o el trabajo agrario, que ahora podrán "aportar a la economía española" de forma legal.

El informe de vulnerabilidad y las vías de solicitud

El reglamento establece dos vías principales. Los solicitantes de protección internacional no necesitan el informe de vulnerabilidad, mientras que el resto de personas, salvo familias con menores a cargo, sí deben solicitarlo. Este informe lo emiten entidades colaboradoras con el Ministerio y los servicios sociales.

Las solicitudes se pueden presentar por vía telemática, a través de la plataforma Mercurio con certificado electrónico, o de forma presencial. Para esta última, es obligatorio solicitar cita previa a través del teléfono 060 o de un formulario web. Aunque no se generan grandes colas, sí se producen retrasos porque los funcionarios deben digitalizar toda la documentación en el momento.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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