Ciudadanos pide al alcalde que no suprima la parada de taxis de la Plaza de Las Monjas y destine ayudas al sec

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha pedido al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que rectifique su decisión de suprimir la parada de taxis de la Plaza de las Monjas y de impedirles el acceso a través de la Gran Vía, volviendo a castigar a uno de los sectores más perjudicados por las crisis provocada por la Covid-19 a los que ya ha dejado fuera de las ayudas económicas y de prevención durante la pandemia.

García de Longoria ha asegurado que “no tiene ningún sentido” la propuesta realizada por el alcalde de eliminar una parada de taxis que existe en nuestra capital desde los años 40 del pasado siglo, que es una de las más importantes que tiene el sector y que les resulta imprescindible para su crecimiento, y que “Gabriel Cruz se la quiere cargar después de 80 años suprimiendo un servicio que es necesario para que muchas personas accedan al centro urbano” y que ya se ha demostrado que supondrá una importante pérdida económica como ocurre cada año cuando se tiene que desplazar la parada de la Plaza de Las Monjas a la calle Rafael López con motivo de la instalación de los palcos de Semana Santa.

El portavoz municipal de Ciudadanos, que ha mantenido una reunión con representantes del sector acompañado de la viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, ha mostrado su respaldo a los taxistas para que se opongan a la segunda decisión que les ha trasladado el equipo de Gobierno que es cortar el tráfico rodado al taxi por la Gran Vía. García de Longoria le ha recordado a Cruz que “la Gran Vía es la arteria más importante que tiene el taxi para llegar al centro de la ciudad y prestar un servicio público de puerta a puerta que sólo ellos pueden realizar y que es esencial para muchos ciudadanos. Son dos líneas rojas que el alcalde no puede atravesar”.

Ante esta situación, el portavoz municipal de la formación naranja ha pedido a Cruz que “no castigue más al sector del taxi de Huelva, se siente con sus representantes como ha hecho Ciudadanos, los escuche y rectifique. El alcalde no puede seguir poniendo trabas a un colectivo que ha vivido el peor verano de su historia con las obras en la Plaza del Punto que han sumado importantes pérdidas económicas, a lo que se añade que no se han celebrado las Fiestas Colombinas y la bajada del turismo en la capital, por no recordar que ha sido abandonado durante la pandemia por el Ayuntamiento que no les ha concedido ayudas económicas y de prevención pese a estar catalogado como un servicio público esencial”.