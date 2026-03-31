Cae el falso juez del Supremo que estafaba con pensiones de incapacidad en Huelva

La Guardia Civil ha detenido en Ayamonte (Huelva) a un individuo acusado de un delito continuado de estafa por un valor que supera los 6.000 euros. El arrestado se hacía pasar por cargos de relevancia, como juez del Tribunal Supremo o asesor de la Seguridad Social, para engañar a sus víctimas.

El 'modus operandi' del estafador

El detenido se presentaba como un profesional del ámbito jurídico y llegaba a afirmar que era alto cargo de la Junta de Andalucía para tramitar supuestamente pensiones de jubilación o solicitudes de incapacidades médicas. Solicitaba a sus víctimas diversas cantidades de dinero para la gestión de la documentación, llegando a prometer su devolución en algunos casos para ganar su confianza.

Según los investigadores, el presunto estafador se aprovechaba de la necesidad de estas personas y buscaba nuevos contactos entre los conocidos de sus propias víctimas. De este modo, lograba convencerlas para iniciar los inexistentes procesos, apropiándose de las cantidades que le aportaban para las gestiones.

Detención y diligencias judiciales

Las investigaciones comenzaron tras las denuncias presentadas por varios perjudicados contra la misma persona. Finalmente, el presunto autor de la estafa fue localizado y detenido el pasado 28 de marzo tras un amplio dispositivo de búsqueda destinado a evitar su huida. El detenido y las diligencias instruidas ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta, ya que no se descarta la existencia de más personas afectadas por esta trama de estafas en la región.