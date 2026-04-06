Beas se corona como la capital del aceite de oliva con su feria más especial

Beas se convierte en la capital provincial del aceite de oliva del 10 al 12 de abril con la celebración de la vigésima edición de su Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra. El diputado provincial, José Carlos Roda, ha asegurado que "hablar de aceite de oliva es hablar de Beas", destacando al municipio como uno de los más importantes en producción a nivel andaluz.

Un sector consolidado

Alcanzar las veinte ediciones demuestra la consolidación del sector olivarero en Beas y en la provincia. El diputado ha subrayado que "es el reflejo del esfuerzo colectivo de agricultores, cooperativas e instituciones". El municipio cuenta con la cooperativa más antigua de la provincia, Olibeas, y con la cooperativa de Candón, que refuerzan la calidad del aceite onubense.

La Diputación de Huelva ha mostrado su firme apoyo a un sector que considera "auténtico motor gastronómico, cultural y económico". Por su parte, el alcalde de Beas, José Leñero, ha afirmado que es un "deber... promocionar la excelencia que tiene el aceite de oliva virgen extra de la provincia de Huelva".

Actividades para todos los públicos

La feria arrancará el viernes 10 de abril con una jornada técnica sobre el sector del olivar a cargo de Gesmontes. Tras un desayuno molinero, se inaugurará el evento con la entrega de los Premios Verdiales, cuyo galardón de Oro recae este año en la cooperativa Ovipor.

Nosotros morturamos la aceituna, es nuestro día a día, viene del árbol al molino y del molino pasan a los depósitos ya hechos aceites"

La zona comercial contará con 26 stands confirmados, además de expositores de maquinaria agrícola. El programa también incluye showcooking el viernes y sábado por la tarde y la popular Ruta ciclista del aceite durante la jornada del sábado.

La tradición ecuestre como novedad

Este año, el ocio incorpora dos grandes novedades para poner en valor la tradición ecuestre de Beas. El sábado se celebrará un Concurso de Arrastre de mulos y el domingo tendrá lugar una gran Exhibición ecuestre, que el alcalde describe como "la primera que realizamos en un municipio donde destacan los jinetes de competición".

La primera que realizamos en un municipio donde destacan los jinetes de competición"

El presidente de Olibeas, Manuel Jesús Muniz, ha explicado que la calidad del AOVE "es el resultado del buen hacer de todos los cooperativistas". Ha añadido :"Nosotros morturamos la aceituna, es nuestro día a día, viene del árbol al molino y del molino pasan a los depósitos ya hechos aceites".