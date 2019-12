El Ayuntamiento de Huelva pierde un subvención para crear 32 empleos

La mala gestión del Ayuntamiento de la capital provoca que se pierdan subvenciones.

La concejal de Ciudadanos, Noelia Álvarez ha denunciado que se han perdido dos; una destinada a las barriadas más desfavorecidas con un presupuesto de más de 1 millón de euros y otra para la creación de un Centro Municipal de Información a la Mujer, en este caso además son reincidentes.

En cuanto a los fondos de la Estrategia Regional para la Cohesión e Inclusión Social, Álvarez ha explicado que no se ha solicitado la 1ª partida con más de 1 millón de euros para 32 contratos de trabajo. En concreto, iría destinado a barriadas como El Torrejón, Marismas del Odiel y príncipe Juan Carlos. Esta es la primera partida que fue concedida y no ejecutada sin que hasta el momento el equipo de gobierno haya dado ninguna explicación.

El tiempo de la segunda partida empezó a correr ya en septiembre y confían en que no vuelva a perderse.

Por otra parte y por segunda vez no han solicitado las ayudas para un nuevo Centro Municipal de Información a la Mujer. En la anterior convocatoria desde el equipo de gobierno alegaron que no les había dado tiempo, hasta el momento no ha explicado cual es ahora la causa.

Ambas subvenciones no necesitaban ni un solo euro de aportación municipal.