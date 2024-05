El Ayuntamiento de Huelva instala la capilla ardiente para la despedida de " La Moni"

Huelva está de luto, la cultura está de luto y la solidaridad con mayúsculas pierde a uno de sus grandes baluartes en la ciudad. Se ha muerto Antonio Herrera, “La Moni”. Si hay algo común en el que todos a los que hemos preguntado coincide es que era una buena persona, y quizá no haya mejor epitafio que ese.

A las 12 del mediodía sus restos mortales llegaban al Ayuntamiento, donde se ha instalado la capilla ardiente que estará abierta hasta las 16:30 horas momento en el que los restos serán llevados a la Iglesia del Rocío, donde tendrá lugar la misa funeral a las 17:00 horas.

La Moni era una artista de corazón, tanto, que nadie le negaba un espacio en el teatro, en la radio o donde fuese para organizar alguno de sus festivales, siempre con un fin solidario para beneficiar a los demás.

Escuchando hoy entrevistas decía que el mal del mundo era lo mal repartido que estaba. No llegaba a comprender que el que más tenía no lo repartiese, él sí lo hizo. Y si hay algo que repartió y defendió por encima de todo, fue el respeto, el respeto con mayúsculas, ese que a él no le tuvieron en muchas ocasiones.

Las muestras de condolencia se han repetido hoy desde todas las esferas sociales y políticas.

A Antonio, que ha fallecido a los 80 años le ha dado tiempo a ver levantarse a su barrio Palomeque para aplaudirle cuando le pusieron el nombre a la calle que tantas veces recorrió de chico, a que el Gran Teatro estallase en cariño cuando le dieron la Medalla de Huelva y a pesar de los aplausos quizá se hubiese podido hacer más en los últimos tiempos.

Descansa en paz Moni, y que la tierra te sea leve.