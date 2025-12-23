Atalaya ya tiene fecha para su nueva mina en Huelva: invertirá 174 millones y creará 750 empleos

La compañía Atalaya Mining ha comunicado que su proyecto Masa Valverde podría iniciar operaciones en el primer semestre de 2026. Una vez finalizados los trámites administrativos para el acceso a los terrenos, comenzarán de forma inminente los trabajos de construcción de las infraestructuras necesarias. El plan minero contempla empezar la producción a finales de 2028 en esta explotación, ubicada en los municipios de Valverde del Camino y Beas.

Un impulso para el empleo en la región

El proyecto, centrado principalmente en la extracción de cobre, estima la creación de más de 150 empleos directos y cerca de 600 indirectos durante la vida útil de la mina, que se extenderá por 14 años. Atalaya ha estado invirtiendo en estudios para optimizar los recursos minerales de la zona desde que obtuvo la concesión minera en 2023.

En este sentido, Fernando Araúz de Robles, director general del Proyecto Riotinto, ha asegurado que "el inicio del Proyecto Masa Valverde será un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en la provincia de Huelva". Según Araúz de Robles, la iniciativa "no solo fortalecerá nuestra presencia en la región, sino que también proporcionará un importante impulso a la economía local, generando empleo y desarrollo alrededor del hub minero-metalúrgico de Riotinto".

El inicio del Proyecto Masa Valverde será un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en la provincia de Huelva""

174 millones de euros de inversión

Con una inversión estimada de 174 millones de euros, el proyecto presenta un notable potencial económico. Los recursos minerales, que incluyen el yacimiento asociado Majadales, contienen mineralizaciones de sulfuro masivo y stockwork con presencia de cobre, zinc y plomo. La compañía continúa con las labores de exploración para aumentar aún más la potencialidad del proyecto.

Atalaya ha reiterado su firme compromiso con la minería sostenible, asegurando una gestión basada en la excelencia en los aspectos medioambientales, sociales y de seguridad durante todas las etapas del proyecto, desde la construcción hasta la producción y el eventual cierre de la mina.