Arranca la vuelta al cole sin dificultades en ningún centro educativo de la provincia

La Delegación Territorial de Educación en Huelva ha destacado este lunes que la normalidad ha sido la nota imperante en la vuelta al cole tras las vacaciones navideñas en la provincia. De este modo, ningún centro ha tenido dificultades para organizar la atención del alumnado en esta misma jornada.

Según ha informado la Delegación, en relación a las bajas de profesorado el día de hoy ha transcurrido con normalidad. Desde primera hora de la mañana desde Educación se han puesto en contacto con los centros de la provincia para evaluar la situación y han resaltado que no hay ningún centro que haya tenido dificultades para organizar la atención del alumnado.

Como han indicado, en la Delegación Territorial están preparados para recurrir a llamamientos manuales, --es decir vía telefónica para llamar a los profesionales que correspondan--, con objeto de cubrir "con celeridad" al profesorado de baja, pero hasta el momento "no va a ser necesario en ningún centro, con lo que las bajas que se están grabando hoy se cubrirán con los dos procesos de Servicios de Información al Profesor Interino (Sipris) de esta semana (martes y jueves)". Se trata de un proceso, el Sipri, que se realiza todas las semanas, de manera que no es algo extraordinario o debido a la sexta ola. No obstante, van a seguir de todas formas atentos a la evolución de este aspecto.

En concreto, los centros educativos andaluces han solicitado en la vuelta a las aulas 925 sustituciones docentes, lo que supone un 0,87 por ciento de la plantilla pública, formada por 106.000 docentes. En Huelva el porcentaje es ligeramente inferior.

A las 15,00 de este lunes el número de solicitudes de sustitución (incluyen todas las bajas, por cualquier motivo) de los centros educativos públicos onubenses representa el 0,80 por ciento de la plantilla, 60 de los 7.481 maestros y profesores de la red pública, siete más que en la misma fecha del año pasado.

De los 494 centros públicos ninguno ha requerido del procedimiento urgente de llamada telefónica para garantizar el servicio educativo. Los directores han considerado que podían asegurar el servicio educativo con los medios con los que disponen. Solo hay dos centros que podrían considerar medidas de urgencia de este lunes a este martes, de manera que están siendo monitorizados para atenderlos de urgencia si es preciso.

La monitorización de los centros es permanente por parte de la Delegación de Educación y Deporte para dar "una respuesta inmediata a las necesidades de los centros".

Este martes tendrá lugar el primero de los dos llamamientos semanales para dar cobertura a las sustituciones y vacantes a través del sistema informático para tal fin llamado SIPRI (el segundo tendrá lugar el jueves como es habitual).

Como han destacado, la Consejería de Educación y Deporte está preparada para seguir complementando el sistema ordinario del Sipri con llamamientos telefónicos y garantizar la atención del alumnado, gracias a la medida que se incorporó en el acuerdo firmado antes del inicio de curso con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, que representan a la mayoría de la Mesa Sectorial.

Para Estela Villalba, delegada territorial de Educación y Deporte en Huelva, desde el año pasado la comunidad educativa andaluza ha demostrado la importancia de la responsabilidad compartida "extremando las precauciones dentro y fuera del aula, sin alarmismo". "Los protocolos están actualizados y la cobertura de los docentes será rápida. Queremos que se vuelva a las aulas con ilusión y con seguridad para que este trimestre vuelva a ser un éxito colectivo", ha concluido.