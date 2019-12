Si el año que viene no se mejoran las instalaciones no habrá "Mercadillo Navideño" en la capital

Los artesanos del Mercadillo Navideño de la Plaza de las Monjas están cruzando los dedos ante el temporal Elsa que llegará a la capital y en el que se prevén fuertes lluvias y viento.

Fali Durán, portavoz de la Asociación de Artesanos de Huelva que está funcionando como intermediaria entre la empresa de montaje y el Ayuntamiento ha explicado que han estado sellando las casetas, pero a pesar de las buenas palabras, tan sólo han enviado un operario al que no le ha dado tiempo a finalizar la impermeabilización de las mismas.

La anterior borrasca dejó una imagen dantesca, tan solo dos puestos no han sufrido daños, en algunos de ellos "el agua corría por los mostradores. Se trata de habitáculos construídos con DM, un material poco más resistente que el cartón por lo que cualquier inclemencia meteorológica practicamente los deshace.

Los comerciantes harán balance al final de las Navidades. No salen las cuentas. Han pagado en torno 1.000 euros por instalarse en esta céntrica plaza de la ciudad durante las fiestas, si a los daños ocasionados por la lluvia se le suma que en esos días o no se vende o simplemente tienen que cerrar es imposible repetir la experiencia. desde la Asociación han anunciado ya que o se mejoran las instalaciones o el año que viene no habrá mercadillo. Confían en que los arreglos que se están realizado sirvan para evitar males mayores en los próximos días.