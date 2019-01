93 Aniversario Plus Ultra

Fue el 22 de Enero de 1926 cuando el hidroavión de la Aeronáutica Militar Española “ Plus Ultra” realizo el primer vuelo entre España y América. La partida se produjo en Palos de la Frontera, el destino Buenos Aires, donde llegó el primer gran vuelo español y el primero en el mundo en en cruzar el Atlántico con un único avión , el Plus Ultra en 19 días.Este fin de semana se celebra el 93º aniversario de la partida del Hidroavión desde el Puerto de Palos con una serie de actividades que se inician mañana viernes con una conferencia sobre “ la Tecnología del Plus Ultra, un reto de su época”, a cargo de D. José Carlos Macías Díaz, Licenciado de la Marina Civil, Director del Centro Nacional de Formación Marítima del Instituto Social de la Marina de Isla Cristina. Será a las 20:30 en el Club Social Plus Ultra . El Domingo tendrá lugar Ofrenda Floral a los Tripulantes del Plus Ultra a las doce en el Monumento al Plus Ultra en la Rábida, con exhibición de la Patrulla acrobática de Paracaidismo del Ejercito del Aire (PAPEA)