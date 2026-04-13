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Aljaraque no se rinde y busca sin descanso a Manuel, el vecino de 79 años desaparecido

Un gran dispositivo con drones, helicópteros y perros rastrea el entorno de Corrales para localizar al hombre, visto por última vez el pasado viernes

Manuel Valle Carrasco
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Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el

1 min lectura0:31 min escucha

El dispositivo de búsqueda de Manuel Valle Carrasco, el hombre de 79 años desaparecido el pasado viernes en Aljaraque (Huelva), continúa activo. Numerosos efectivos y medios por tierra, mar y aire trabajan en su localización, centrando los esfuerzos principalmente en la demarcación del municipio, donde reside en el núcleo de Corrales.

Un operativo por tierra, mar y aire

En el operativo participan agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el Equipo Pegaso con drones, el Servicio Aéreo, el Servicio Marítimo y el Servicio Cinológico. A ellos se suman agentes de la Policía Local de Aljaraque y numerosos voluntarios que peinan la zona.

La jornada del domingo estuvo marcada por una batida ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Aljaraque a petición de la familia. La búsqueda, en la que participaron vecinos y autoridades, se centró en "las zonas del campo más próximas a corrales", aunque terminó "sin éxito", según han confirmado fuentes municipales.

Hicimos, sí, la verdad que sin éxito, una batida desde primera hora de la mañana"

Adrián Cano

alcalde de Aljaraque

Desde el consistorio aseguran que mantienen "un continuo contacto para conocer la situación" con la familia, a la que han ofrecido toda su "colaboración".

Datos del desaparecido

Manuel Valle Carrasco tiene 79 años, mide 1,65 metros y vestía una chaqueta oscura y pantalones vaqueros azules en el momento de su desaparición, sobre las 16:00 horas del viernes.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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