AIQBE destaca el liderazgo de Huelva en el hidrógeno verde

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), José Luis Menéndez, ha destacado el papel “protagonista” de Huelva “para liderar la industria del hidrógeno verde, el gran vector energético del futuro”. Así lo ha manifestado durante la celebración del Día de la Industria 2023, una jornada que AIQBE organiza cada año para poner en valor el papel del sector en la provincia de Huelva y en la que se dan citas empresas e instituciones para debatir en torno al presente y el futuro de la industria onubense.









El presidente de AIQBE se ha referido a iniciativas como el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea, impulsado por España, Francia y Portugal al que ya se ha sumado Alemania y “cuyo ramal atlántico parte desde Huelva”; el proyecto del Clúster del Hidrógeno Verde ‘Puerta de Europa’, que promueven, entre otros, Iberdrola y Fertiberia, o la creación del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde anunciado por Cepsa. “Tenemos una magnífica oportunidad que va a traer nuevas inversiones, y para las que nuestra provincia está llamada a jugar un papel muy importante”, ha afirmado.









El Aula Magna del Edificio ‘Jacobo del Barco’ de la Universidad de Huelva ha sido el escenario elegido para la celebración del Día de la Industria, tras las dos últimas ediciones organizadas telemáticamente con motivo de la pandemia. José Luis Menéndez ha señalado esta circunstancia y ha recordado que este año se cumple el 20 aniversario de la gran manifestación del 19F de 2003, “en la que la ciudadanía de la provincia de Huelva reivindicó el papel de su industria, conscientes de que es un pilar socioeconómico generador de riqueza”. “Un apoyo ciudadano que desde AIQBE seguimos buscando y cosechando cada día, desde el convencimiento de que nuestra aportación y desarrollo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de nuestro entorno, creando riqueza y oportunidades”, ha subrayado.









Menéndez ha destacado cómo Huelva “por sus condiciones climáticas, su diversificación industrial, su situación estratégica y su capacidad de crecimiento es un referente llamado a convertirse en un núcleo muy importante de desarrollo industrial en Europa”. En este sentido, ha recordado su reciente incorporación a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía o el proyecto Huelva Agenda Urbana impulsado por el Ayuntamiento, “que ponen de manifiesto el carácter industrial de la ciudad y cómo vamos hacia un modelo más sostenible armonizando el desarrollo económico de los distintos sectores”. “Desde AIQBE no podemos dejar de apoyar iniciativas como éstas que permiten generar sinergias entre el ámbito público y privado con importantes repercusiones económicas y un evidente beneficio social”, ha aseverado.









Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía (CIDECA)





Asimismo, se ha referido a iniciativas que están desarrollando las empresas de AIQBE, “proyectos pioneros que se están llevando a cabo en Huelva y Palos de la Frontera llamados a ser un referente europeo en los ámbitos de la economía circular, la descarbonización y el uso de energías limpias en los procesos productivos”. En concreto, ha mencionado algunos como la planta de HVO anunciada por Cepsa en su plan estratégico o el proyecto CirCular de Atlantic Copper. Además, ha aprovechado para reivindicar que Huelva sea la sede del Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía (CIDECA) que contempla la Ley de Economía Circular, actualmente en tramitación en el Parlamento.









No obstante, Menéndez ha lamentado que la provincia de Huelva sigue necesitando infraestructuras esenciales para el desarrollo de estos proyectos. Concretamente, se ha referido al Túnel de San Silvestre o a la presa de Alcolea, “paralizada desde 2017 con un 21% de ejecución” y con la que “se garantizarían los proyectos anunciados para la descarbonización y el hidrógeno verde”. Y también, ha abogado por la integración en los corredores ferroviarios europeos “para poder tener una actividad logística de primer nivel en Huelva”.









Premio a la Trayectoria Industrial





En el transcurso de la jornada, organizada en colaboración con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Huelva, se ha hecho entrega del Premio AIQBE a la Trayectoria Industrial a Pedro Pérez, profesor y catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Huelva, que durante una década fue el director de la Cátedra AIQBE. En paralelo a su trayectoria académica como profesor universitario, ha forjado una importante carrera científica, ampliamente reconocida, impulsando la investigación y el conocimiento.









Asimismo, el Día de la Industria ha contado con la participación de Deborah García Bello, química, investigadora -actualmente en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de la Universidad de La Coruña- y divulgadora científica. Con 300 k seguidores en su cuenta @DeborahCiencia en redes sociales, es conocida por su participación en programas de radio y televisión de referencia como ‘Órbita Laika’ y ‘La Hora de la 1’. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios y, en 2019, fue elegida por la revista Forbes como una de las personas más influyentes en la comunicación científica.









En Huelva, ha participado con una ponencia titulada ‘Química futura’ en referencia a la tipografía más famosa de la Bauhaus, “un momento histórico en el que aprendimos valores vinculados a la recuperación de la industria, la honestidad de los materiales, la convivencia entre todas las ciencias y la tecnología con el resto de formas de conocimiento, algo que en su día fue un soplo de optimismo social y económico, y que hoy en día cada vez más pensadores han recuperado como la mejor forma de afrontar los retos presentes”.









Durante su intervención, ha aludido al “efecto Frankenstein”, que supone ver la ciencia como una amenaza. “Solo por el hecho de que algo suene a química genera inquietud y suscita miedos. Esto es un problema que debemos salvar. Por eso, yo defiendo que se haga una divulgación científica en positivo”. En este sentido, ha señalado que “tenemos un problema de incultura científica porque no sabemos cómo funciona la ciencia y así no podemos tener una sociedad con pensamiento crítico”. “Lo revolucionario hoy en día es hacer que el optimismo sea posible, no que el pesimismo sea convincente, y eso solo se puede lograr con la ciencia y la tecnología”, ha reconocido.









El Día de la Industria 2023 fue clausurado por la viceconsejera de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Ana Vielba, que ha puesto en valor los instrumentos que el Gobierno andaluz tiene en marcha con el objetivo de atraer y desarrollar nuevos proyectos industriales de inversión a Andalucía. Así, ha señalado que ya está abierta la convocatoria para que grandes iniciativas tractoras puedan solicitar las ayudas complementarias a los incentivos económicos regionales, una línea dotada con 118 millones de euros de fondos propios. Asimismo, ha explicado que se están diseñando las bases reguladoras de un nuevo instrumento de ayudas que persigue apoyar los proyectos de inversión en sus primeras fases, para la adquisición de terrenos o construcción de naves, como factor para la localización y ampliación de iniciativas.









Ana Vielba ha subrayado que la política industrial que está impulsando el Gobierno andaluz es “ambiciosa, fruto del consenso con los agentes económicos y sociales y que busca crear un entorno de confianza para la inversión y el desarrollo de las actividades industriales”, y ha destacado el “peso específico” que tiene Huelva en industria, minería y energía.