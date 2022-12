Agustín González: "el jamón es de los pocos productos que mantiene los precios del año pasado"

La inflación no ha podido con el jamón y los precios se mantienen para estas navidades. Así lo ha asegurado en una entrevista para COPE Huelva el presidente de OVIPOR, Agustín González, que sin embargo sí cree que subirán en todos los productos de la ganadería extensiva para los próxdimos años. Y es que "el incremento de los costes de producción del pienso, la burocracia que lleva el sector, la falta de ayuda por parte de las administraciones" son, a juicio de González, algunos de los factores que hacen inviable que los pequeños y medianos ganaderos puedan seguir con su explotación.

Otro hecho complejo para la ganadería extensiva es el relevo generacional, que "es inviable" en sectores donde no hay rentabilidad y donde además "hay que ir mañana y tarde todos los días del año" y sacrificarse de forma importante para no ver esa rentabilidad. De hecho, cree que "las personas que quedan en la ganadería extensiva es porque o bien son muy mayores y no pueden tener otra cosa o por puro romanticismo, no por rentabilidad. No hay sensibilidad por parte de las administraciones con la ganadería extensiva y van a hacer un daño terrible a la España vaciada y a las dehesas, que sin animales, no serán nada".