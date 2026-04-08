Adif se desmarca de responsabilidades en la tragedia de Adamuz y las víctimas exigen dimisiones

La reunión entre los representantes de las víctimas de Adamuz y el presidente de Adif ha concluido con pobres expectativas y sin novedades significativas, según ha explicado Mario Samper, uno de los portavoces de los afectados. Tras un encuentro de casi cuatro horas, la sensación de las víctimas es que el máximo responsable de la infraestructura ferroviaria eludió cualquier tipo de autocrítica y se limitó a culpar a terceros de los fallos que rodearon al accidente.

Responsabilidades diluidas y retirada de pruebas

Uno de los puntos más críticos de la reunión fue la retirada de las vías sin autorización judicial. El presidente de Adif justificó esta acción argumentando que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya había abandonado la zona. Las víctimas rebatieron esta explicación apelando al sentido común, cuestionando que la retirada de posibles pruebas se realizara durante tres noches consecutivas. Además, Adif atribuyó la manipulación en los partes de trabajo a la empresa Yesa y la tardanza en la asistencia sanitaria al 061 de Andalucía, desvinculándose de toda responsabilidad.

El estado de la vía, a debate

Las víctimas también interpelaron al presidente sobre los indicios que apuntan a que la vía podría llevar rota veinte horas antes del siniestro, una hipótesis basada en un gráfico con una caída de tensión. El responsable de Adif negó que esto fuera un indicio, pero sí admitió que las inspecciones de las vías no han aumentado proporcionalmente al incremento del tráfico ferroviario, confirmando una de las sospechas de los afectados.

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Exigencia de dimisión por "respeto a las víctimas"

La reunión fue provocada por la insistencia de las víctimas y no por iniciativa de Adif. En ella, se exigió la dimisión del presidente, quien se negó a abandonar el cargo afirmando que "precisamente por responsabilidad no lo iba a abandonar" y que esperará a la resolución judicial para tomar una determinación, según el relato de los afectados.

Precisamente por responsabilidad no lo iba a abandonar" Mario Samper portavoz víctimas Adamuz

La respuesta no satisfizo a los afectados. El portavoz de las víctimas le replicó directamente al presidente que "por respeto a las víctimas debería de haberse ido ya", una petición que ya habían trasladado anteriormente al ministro de Transportes, Óscar Puente.