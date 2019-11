La AAU para la mina de Riotinto es inminente

La Autorización Ambiental Unificada para la mina de Riotinto es inminente. La delegada de la Junta en Huelva Bella Verano asegura que no hay riesgo para la actividad de la mina ya que la sentencia tardará todavía unos meses y en cuanto la autorización esté aprobada las demás saldrán en cascada.

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso presentado por la empresa pero desde la Junta han repetido insistentemente que no se trata más que de un defecto de forma que se solventará con la aprobación de la Autorización Ambiental y que no existe ningún riesgo.

La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático abrió el pasado mes de julio a información pública el procedimiento para otorgar una nueva Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la mina de Riotinto, propiedad de Atalaya Mining.

Esto después de que fuera firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 19 de septiembre de 2018 que anula la Resolución de marzo de 2014 que otorgó dicha AAU para el Proyecto de Explotación Rio Tinto (PRT) por un defecto de forma; como consecuencia de esta decisión, emitió en abril otro fallo que anulaba la resolución de 23 de enero del 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de autorización de reinicio de los trabajos y del plan de restauración en la mina.

Esa, que basaba su decisión en que no se pueden conceder ese tipo de autorizaciones sin contar con la AAU, es la que ahora deviene firme al haber inadmitido el Supremo el recurso de Atayala Mining contra la misma.