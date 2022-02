La Junta sigue adelante con la ampliación de los regadíos en el Condado y la CHG avisa de sanciones de la UE

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha pedido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "por su responsabilidad con los agricultores, con Doñana y con la credibilidad de Andalucía ante Europa", retire la proposición de Ley presentada PP, Cs y Vox para revisar el plan forestal de la Corona Norte de Doñana, que se debatirá esta semana en el Pleno del Parlamento.

Así lo ha indicado Páez a Europa Press, después de la carta remitida el pasado viernes por la Comisión Europea en la que avisa a España con volver al Tribunal de Justicia de la UE para solicitar una multa por lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de una sentencia previa de la Justicia europea contra la ampliación de regadíos en Doñana.





En este sentido, el presidente de la CHG ha manifestado que la postura de Juanma Moreno "no puede ser el silencio", toda vez que ha lamentado que "la revolución verde del PP andaluz y del propio Moreno no puede llevar a Andalucía al descrédito internacional de perder la calificación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad" y "todo por unos presuntos réditos electorales y por contentar a sus socios de Gobierno".





En este punto, Páez ha reseñado que el presidente de la Junta "no puede hacernos perder la reputación como país ante los organismos e instituciones europeas por incumplir nuestras obligaciones y por no cumplir las sentencias de los tribunales europeos".

Asimismo, ha alertado de que "se puede hacer un daño directo al campo andaluz" y "en especial" a los productos con origen en el entorno de Doñana, "porque se está hablando de un posible cierre de los mercados a estos productos si se mantiene esta cerrazón de Moreno", al tiempo que ha recordado que los mismos "están destinados básicamente a la importación y que por tanto están sujetos a estos cierres de los mercados europeos".





"Estamos hablando de que nos jugamos mucho. Nos jugamos una previsible sanción económica que pagaremos todos los andaluces, el descrédito internacional que supondría un nuevo proceso judicial y una previsible nueva condena, que se pongan en riesgo los fondos europeos de recuperación, tan necesarios ahora después de la pandemia, los fondos Feder, que nos han ayudado a crecer en infraestructuras, y las propias ayudas a los agricultores de la PAC", ha concluido.

JUNTA DE ANDALUCÍA





El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalaquivir (CHG), Joaquín Páez, "se ha equivocado de interlocutor" al pedirle que se retire la proposición de Ley presentada PP, Cs y Vox para revisar el plan forestal de la Corona Norte de Doñana porque "no es una iniciativa del Gobierno, sino de grupos parlamentarios".





Así se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía a preguntas de los periodistas tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en Linares (Jaén), donde ha subrayado que, "si se hubiera querido que fuera una iniciativa del Gobierno andaluz", la propuesta "iría por otra vía, la gubernamental", al tiempo que ha apuntado que "no hay nada cerrado" respecto a esta propuesta.





En este punto, ha reiterado que "esto es una asunto exclusivo del Parlamento de Andalucía" que "se tiene que debatir, que tiene más de un año de debate", toda vez que ha señalado que "además tienen que participar todos los sectores y todas las instituciones" y "donde el objetivo que se ha expresado por parte de los grupos parlamentarios es buscar una fórmula que permita solventar el olvido de precisamente de la CHG durante 30 años, que ha permitido que se esté regando por parte de esos agricultores".





"Por tanto, aquí ha habido administraciones que probablemente no han cumplido a lo largo de los últimos años en su obligación y lo que quieren los grupos parlamentarios es buscar una solución a medio y largo plazo que permita de una vez por todas evitar esa compleja situación", ha manifestado Moreno.





Asimismo, ha señalado que ha leído la propuesta de los grupos parlamentarios --PP, Cs y Vox--, y que la misma "no habla de ampliación de regadíos en ningún momento", así como ha querido aclarar que "estamos hablando de unas explotaciones que llevan lustros funcionando y que están a 30 kilómetros del parque".





A este respecto, el presidente de la Junta ha reiterado que "como cualquier proyecto de Ley, es un proyecto, lo que significa que tiene la capacidad de ser enmendado por las distintas partes".





"Ya veremos a lo largo del tiempo como transcurre este proyecto de Ley, que enmiendas se le hacen y por supuestos, como he dicho una y otra vez, atendiendo a la legislación vigente", ha agregado.

Riego en una plantación de fresas.









"SUPUESTAS MULTAS" DE EUROPA

Con respecto al aviso de la Comisión Europea a España con volver al Tribunal de Justicia de la UE para solicitar una multa por lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de una sentencia previa de la Justicia europea contra la ampliación de regadíos en Doñana, el presidente de la Junta ha pedido "que no se haga ciencia ficción" porque "se está hablado de supuestas multas que se tienen que ver en función de la Comisión y de que la Ley no cumpliera con ciertas cosas que pide" la misma, toda vez que ha reseñado que "nada de eso está pasando", por lo que considera que "es hacer futurología".





Moreno ha aseverado que "ningún Gobierno de Andalucía ha invertido tanto en Doñana" como su Gobierno, por lo que ha reseñado que "está muy bien darse golpes de pecho con el Parque Nacional", pero que "hay que acompañarlo de recursos" y que "durante muchos años ha habido un enorme olvido por parte de la administración socialista".





"Ser de izquierdas no significa ser proteccionista del medio ambiente y tenemos muchas pruebas en Andalucía de eso. Aquí de lo que se trata es de ser gestor y nadie tiene más interés en proteger la biodiversidad de una de nuestras joyas como es el Parque Natural de Doñana que yo personalmente, porque quien me conozca sabe que tengo una fuerte conciencia medioambiental. Pero si quiero proteger al parque, no puede ser una isla protegida por un muro de hormigón de ocho metros que genere rechazo social en los vecinos", ha manifestado Moreno.





En este sentido, ha enfatizado que "no puede ser que cada vez que anunciamos un parque natural se nos opongan mayoritariamente los alcaldes, ni puede ser que cuando pongamos un parque natural haya una respuesta social en rechazo de este parque", ha dicho antes de añadir que "si querremos proteger nuestro territorio tenemos que articularlo de manera suficientemente inteligente para proteger la conservación de la biodiversidad de esa zona pero al mismo tiempo permitir el desarrollo económico".





Así, el presidente de la Junta ha puntualizado que "se está hablando de un problema que no ha creado este Gobierno", que "no ha creado los derechos históricos de una serie regantes", toda vez que ha recordado que "ha habido otras administraciones, en el ámbito autonómico y nacional, a través de la CHG que han permitido esa situación", por lo que ha enfatizado que su Gobierno ha heredado "un problema enconado".





"Podemos hacer dos cosas, la más fácil, cruzarnos de brazos y dejar que el problema se encone, que sería una opción. Pero hay otra opción, que es intentar explorar una vía de solución que permita la coexistencia de una de las fuentes más importantes de progreso, bienestar y empleo que tiene la provincia de Huelva y, al mismo tiempo, proteger el parque", ha añadido.





El presidente de la Junta de Andalucía considera que esto es "posible" y ha puesto como ejemplo a Finlandia, Suecia "y otros grandes espacios protegidos", pero que esto "requiere de mucha audacia y mucho diálogo".





REUNIONES CON EL GOBIERNO Y CON BRUSELAS





En este punto, Juanma Moreno ha pedido "tranquilidad", al tiempo que ha afirmado que se va a reunir con el Gobierno central, así como que ya se ha solicitado esta reunión "con todas las partes implicadas" para "poder dialogar" y que se reunirán "tantas veces como sean necesarias".





Por otra parte, el presidente de la Junta ha explicado que este lunes la Junta ha enviado una carta al comisario de Medio Ambiente, donde solicita una reunión para abordar este asunto y "para que tenga una información seria y fiable" y "no anuncios, porque hay cosas que no coinciden con la realidad", ha subrayado.





"Si queremos tener un debate sereno, hagámoslo", ha agregado Moreno antes de añadir que "los alcaldes socialistas están votando a favor de esta iniciativa", por lo que ha señalado que "es un tema muy controvertido" ya que "ni siquiera en el PSOE tienen clara una posición". Algo que, a su juicio, muestra "lo controvertido que es" y que "hay que hacer las cosas bien y retirar la demagogia y centrarse en un problema que hay que resolver con rigor y mucho diálogo".





"Desde este Gobierno va a haber diálogo absoluto, constante y permanente con todos y con todo para buscar una posible solución a un problema que lleva ya muchas décadas y que está afectando de manera importante a la propia convivencia", ha concluido.