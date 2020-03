Asaja alerta de que "las trabas" del transporte hacen "insostenible" el trabajo en el campo

La organización agraria Asaja Huelva ha alertado este viernes de que la situación en los campos onubenses "se está volviendo insostenible" a causa de "la indeterminación" de las normas fijadas dentro del Decreto de Alarma subrayando "los constantes cambios de criterio y las trabas en el transporte" y "la imposibilidad de contar con trabajadores suficientes para sacar adelante las campañas de recolección en curso, especialmente la de los frutos rojos".

Así las cosas, Asaja ha advertido "muy seriamente" al Gobierno que es "absolutamente imposible" mantener una actividad productora "normal", como el propio Estado "exige" destacando que "el sector primario es de actividad obligatoria para poder suministrar a la población alimentos y materias primas de primera necesidad y evitar el desabastecimiento y sus lamentables consecuencias", motivo por el que han apuntado al Gobierno que "soplar y sorber al mismo tiempo es, simplemente, imposible".

En este sentido, han subrayado que los cambios de criterio en lo relativo al transporte de trabajadores "se ha convertido en un galimatías que los propios empleados deben resolver cada día".

Por ello, han criticado que no haya "comunicación veraz y efectiva", por lo que "cada cual recurre a conocidos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que les aclare la situación y muchas veces reciben informaciones contradictorias", y que "si anteayer era posible ocupar un vehículo hasta con tres personas, ayer volvía a ser una y hoy, dos, pero se reduce el aforo en los autobuses, que esta mañana se han enterado por la Policía y la Guardia Civil".

Además, mantienen que la reducción en la capacidad de los vehículos "deja fuera a cientos de trabajadores que no tienen vehículo o carnet de conducir y no pueden acudir a sus puestos, o puede provocar sanciones a personas que lo único que pretenden es ir a trabajar siguiendo las directrices que ayer eran válidas, pero hoy ya no".

Por su parte, indican que en el caso de los autobuses, "la reducción de la capacidad a un tercio limita sobremanera el transporte, puesto que tampoco es posible acceder a una flota de vehículos tan numerosa como para compensar el límite de aforo".

Por otro lado, a la imposibilidad de contar con el contingente de trabajadores con contrato en origen procedente de Marruecos, "se suma el bloqueo de autobuses con trabajadores comunitarios procedentes de países como Rumanía, que venían a trabajar como cada año, y que tampoco pueden llegar a nuestra provincia", esto sumado a que "si tampoco pueden ir a trabajar los locales porque no pueden compartir vehículo, la ecuación es muy simple: no hay suficiente personal en el campo".

Por todo ello, desde Asaja han incidido en que, ante esta situación, "es imprescindible acabar con la indefinición de las instrucciones que se dan a la población y especialmente a aquellos que tienen que seguir manteniendo su actividad laboral, y mantener en el tiempo decisiones que sean claras, con el fin de eliminar la incertidumbre".

En este sentido han asegurado que es la forma de evitar "algo que en estos momentos parece inevitable; que muchas empresas procedan a abandonar una parte de los cultivos, con las consiguientes pérdidas económicas y el desperdicio de alimentos que, hoy más que nunca, son imprescindibles".