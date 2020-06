"Seguir avanzando"

El debate abierto en el BD de ayer a la pregunta- hipótesis: ¿Cuándo esto pase seguiremos, o no, abrazándonos como antes de la pandemia?. Me demostró e valor de las redes sociales.

Ganaron los optimistas. Uno de ellos escribía: “El genero humano ha superado calamidades, pestes, guerras mundiales...Y siempre ha seguido avanzando”.

Lleva razón. Las epidemias han cambiado la historío de la humanidad.

La acción de los gérmenes, han impulsando o destruido grandes imperios. Y han causado profundos cambios económicos y sociales.

Las enfermedades son consustanciales con la evolución humana. Las peste negra del siglo XIV acabó con la vida de decenas de millones de personas, obligando a investigar en el avance tecnológico para sustituir la fuerza del trabajo desaparecida.

El impacto económico y social de la peste supuso, además, el caldo de cultivo que atrajo al Renacimiento. Época de un vigoroso desarrollo de las artes y las ciencias, inspirado en la antigüedad clásica.

“RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL”

En el siglo XX, las dos guerras mundiales registraron más muertes por enfermedades que por las armas. Fueron sus primeras aliadas.

Así podamos relatar los efectos de otras epidemias (cólera, sida...) en hábitos, costumbres y avances económicos.

A nosotros nos ha tocado sufrir la pandemia del coronavirus. A pesar del medio millón de muertes en el mundo y treinta en España no ha alcanzado la dimensión de epidemias pasadas, porque la medicina y los sistemas sanitarios son muchos más avanzados que en épocas pasadas.

En cualquier caso, de la misma manera que las epidemias han forjado la historia humana, su extensión, o no, depende de los humanos.

La prueba la tenemos en nuestras manos, este verano. El rebrote, o no, del coronavirus, esté vinculado a nuestra responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas de protección aconsejadas por las autoridades sanitarias (mascarillas, distancia de seguridad, higiene...).

La pregunta final es sencilla: ¿Tendrá el Covid-19 la misma capacidad de influir sobre la humanidad, como en otros casos, para seguir avanzando?.

Lo veremos pronto. Al día de hoy tan sólo conocemos el eslogan propagandístico del gobierno: “¡SALIMOS MÁS FUERTE.!” ¿A ti qué te parece?.

