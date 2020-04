¿Quién dijo miedo...?

En España se mantiene la estabilización de la pandemia. Pierde intensidad. Cada día son menos los contagiados y más los recuperados.

Sin embargo, ayer, aumentaron los fallecidos hsta rozar la insoportable cifra de diecisiete mil muertos.

España posee el farolillo rojo mundial con el mayor numero de muertos en proporción al numero de habitantes.

Huelva, en cambio, sigue dando la buena noticia de registrar cifras por debajo de la media nacional española y andaluza.

Desde esta mañana han vuelto al trabajo cinco millones de trabajadores no esenciales (construcción, industria...), que han estado quince días confinados juntos a los que ya llevamos un mes.

Entre los requisitos que deberán cumplir figuran los de mantener las distancias en el trabajo, la limpieza de manos y del espacio y el uso de mascarillas

Un sencillo desechable, de usar y tirar, que se convertirá en el símbolo del día después. Cuando los millones de españoles, ahora confinados, salgamos a la calle de forma paulatina y ordenada...

¿Cuándo saldremos a la calle?

¿Cuándo y cómo será ese momento?. No lo sabe nadie. No le hagas caso a lo que se dice en las redes sociales.

Pero si yo te preguntara: ¿Miras el futuro con miedo?, eso si puedes contestarme: “¡No, no!”, o, en cambio:, “¡Si, si!”. De la mismas forma que podrías decirme: “No lo veo con miedo, pero si con preocupación”.

Ayer, le hacia la pregunta a un amigo, por videollamada, y me respondía con sosiego y dosis de arrojo: “Hay que afrontarlo con valentía y ya está...”. A la misma vez que auguraba tiempos difíciles, con apuros: “Porque cuando acabe la crisis sanitaria vendrá la económica...”.- decía-.

Los dos amigos coincidíamos en que esta situación excepcional no debería ser tiempo perdido, y deberíamos sacar lo mucho que tiene de positivo, para cargar nuestra mochila de valores humanos.

Una de las lecturas positiva de esta situación es que hemos dejado en un segundo plano temas que hace un mes nos parecían el no va más. No hace falta enumerarlos. Son muchísimos.

Me conformo con que nos quedemos con lo que de verdad importa y une a las personas, con saber que es más importante el SER que el TENER, que nos esforcemos en comprender y aceptar al otro para de esa forma, ser más feliz en la aventura de la vida. ¿Quién dijo miedo...? “BUENOS DÍAS”