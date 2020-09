¿Qué sería sin vosotros...?, aburridos y, a la vez, embajadores de la imaginación.

Libros llenos de cosas tristes, y de cosas sublimes, a los que rechazar o por los que morir.

¿Qué sería de mi sin vosotros...?. A pesar de haber estado, ayer, “castigado” a poner orden en mi pequeña biblioteca,

“Pedro, ¡todos los libros que has traído de la playa lo vuelves a poner en su sitio...!”. Carmen, me daba esta orden con contundencia conociendo mi afición al desorden habitual, aunque bastante corregido.

Aproveché el día de ayer para mirar los títulos de los libros, algunos de ellos, adquiridos hace muchos años,

Los tengo de todos los temas. Una gran mayoría leídos y subrayados. Otros, sin haberlos empezado.

Más de uno y de dos están sin terminar de leer, posiblemente, al descubrir la falta de coincidencia con el titulo del libro.

!CRECER, PASARLO BIEN...!

En mi paseo por la pequeña “librería”, me encontré con cuadernos escritos con miles de frases e ideas sobre política, economía, sociedad, comunicación, poesía, filosofía, religión, alcaldía, sociología, psicología positiva...

Pero, si en estas anotaciones se encierra todo: anotaciones, planes, proyectos y claves para lograr los objetivos en la vida.

Me resultó fascinante ver varios cuadernos sin estrenar, regalados por mi ahijada, Rocio, como tradición en reyes.

Se dice que “un lector vive mil vidas antes de morir, el que no lee, solo vive una...”.

Ayer, sólo ordenando y leyendo los titulo de los cientos de libro que me acompañan fue para mi una forma de felicidad.

Con ello, comprendí algunas de las razones de la lectura. Sirve para vivir más. Para aprender a saber, a pensar, a llorar y a reír.

Leer, nos permite conocer a los otros y a nosotros mismo. Huir del ruido. Dudar. Afirmar. Negar. Imaginar. Soñar. Crecer. Jugar. Pasarlo bien.

Leer, es como andar en bicicleta. Cuánto más pedaleas más lejos puede llegar. O también caminar a buen ritmo.

Lo hago todos los días, hoy también, tras escribir el BD para ti. ¡Qué tengas un gran día!.