"Más que mil palabras"

Hay imágenes que valen más qué 1.000 palabras. Esta es una de ella. La imagen está cargada de significados.

La primera, que el amor no tiene barreras físicas. La segunda, que todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y a formar una familia...

El amor es amor y una persona es una persona, sin importar las condiciones. Todos tenemos alguna carga. Sólo que una persona con discapacidad física no la puede ocultar.

La empatía y la comprensión, esencial en la relación de pareja, no tiene nada que ver con la discapacidad.

Precisamente, los valores que la pareja mostraban en el Paseo de la Ría, contemplando el “Palacio de los atardeceres”, como si fueran dos adolescentes enamorados (imagen ilustrativa)

La silla de ella (melena negra y más joven) es más moderna y parece recién estrenada, mientras que la de él ( pelo blanco y más edad) es una silla más pequeña y semi eléctrica.

Pero estoy seguro que ni la diferencia de edad ni el modelo de las sillas suponían una barrera a superar en la relación de ambos.

“AMOR SOBRE RUEDAS”

Tal vez, esta relación comenzó con una amistad, cundo estaban tristes y el mundo les parecía oscuro y vacío.

La amistad les levantó sus ánimos e hizo que el mundo oscuro y vacío, de repente, pareciera brillante y pleno.

Quizá, por ello, la pareja haya elegido el precioso y luminoso paisaje marino de nuestra ría. La imagen vale más que 1.000 palabras.

Los dos mantienen los brazos y las manos sobre sus sillas.Pero os aseguro que sus miradas (aunque no se vean en la foto) tenían la misma complicidad, al estar sustentadas en la base del amor.

En ese momento, el “amor sobre rueda”, es un tesoro de gran valor fundido en las aguas tranquilas del Odiel.

¡Qué historia más bonita!, ¿verdad?.

Pero he de confesarte que no conozco el final. No sé nada de la pareja desde el día de la foto, hace dos años.

¿Mira que si todo lo escrito es pura imaginación y literatura...? Si así fuera, no importaría mucho, pues el mismo Quevedo decía: “El amor es la última filosofía de la tierra y el cielo”. ¡BUENOS DÍAS!