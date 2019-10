"Invisibles"

El fin de semana ha estado cubierto informativamente con las noticias de las manifestaciones de Cataluña.

Los independentistas, con 250 mil personas. Los constitucionalistas, 80 mil, según la policía y muchos más según los organizadores.

Pero hoy quiero hablar de otra manifestación, la protagonizada por 40 mil personas que viven “Sin Hogar”, de forma simultánea en 40 ciudades españolas.

Las manifestaciones de Barcelona fueron televisadas en directo, mientras que a las de los “Sin Techos” apenas les dedicaron unos minutos en los telediarios, sin polémicas, ni guerra de cifras...

Total, ¿para qué?. Si estos últimos son los “nadies”, los ”sin hogar”, los “sin techos”, es decir, los “invisibles”.

Si hacemos una somera comparación de las manifestaciones observamos el fuerte contrastes entre ellas.

El sábado soñaban con la independencia, el domingo, exigían el fin de la violencia secesionista y el jueves pasado era el grito de los pobres, con sólo dos lemas: ¡DI BASTA” y “NADIE SIN HOGAR, ES POSIBLE”.

“El olvido social”

Entretanto unos incendiaban las calles, otros, los “invisibles” clamaban por poder dejarla, encontrar un techo para dormir y un trabajo para vivir.

Mientras en Barcelona participaban gente del mundo de la política, la cultura, la empresa y la soledad civil, en general.

En las manifestaciones de los ”Sin Techos”, impulsada por Caritas, iban los “Invisibles”, los “Nadies”. 40 mil hijos de nadie, que no son nada, aunque sean...Gente que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no tienen nombres, sino número...

Al final de las marchas “políticas” intervinieron personalidades que, en el futuro, figuraran en la Historia de España.

Sin embargo, es muy difícil que figuren los nombres de los que hablaron, en representación de las 40 mil personas sin hogar. Ni tendrán una placa colocada en sus calles.

Simplemente, porque viven durmiendo bajo las estrellas, con el miedo de morir siendo “invisibles”, arrojados a la hoguera del olvido social. ¡BUENOS DÍAS!