Se nos ha ido Charo Venegas. ¡Ay...!. Las mujeres como ellas también mueren, aunque parezca imposible.

Ya sabes: hay gente que se muere y gente que se nos muere. Tú, amiga, te nos has muerto. Creíamos que no, que con eso de “la mala salud de hierro” -como te gustaba decir- ibas a durar siempre.

Y no. También se mueren las que, como tú, ha entregado la vida, en la Asociación Santa Águeda, al servicio de las mujeres enfermas de cáncer (mastetomizadas), guiando, ayudando y animando a superar cientos de tragedias personales y familiares. .

Por ello. Las mujeres de la Asociación Santa Águeda lloran hoy su muerte. Pero tardarán tiempo en darse cuenta de lo que esta mujer era para ellas, porque a una líder natural, con la personalidad de Charo, es difícil sustituirla.

Mientras escribo oigo su voz del día que fui a verla al Hospital. “Pedro, me dicen que lo que tengo va para largo. He de quedarme ingresada mientras me hacen más pruebas. Y sólo pienso en Paco, mi marido, al que he dejado en casa muy malito. ¿Quién lo va a cuidar, ahora...?.

Desde ese día al de ayer, Charo ha luchado, como ella sabia hacerlo. Aceptó su enfermedad, sin divulgar su profundo sentimiento -a lo más alguna queja: ·”NO estoy bien”. ”Estoy muy floja”- Apagó el movil. Guardó su intimidad. Sólo sus amigos la conocían como el alto ciprés conoce el viento.

Era una mujer resiliente (superando dificultades), partidaria del trabajo bien hecho, es decir, de la excelencia y no de la mediocridad. Por eso, soñaba a lo grande, en lo difícil, pero no imposible: “Sanidad Digna para Huelva”.

"La aerolínea de la vida"

Charo vivió feliz viviendo del rosa al cielo. El rosa, color simbólico de las mastetomizadas, y el azul, color del cielo de Huelva, y la bandera del Recre, a los que tanto quería.



En fin de año le envié a su Watsapp personal el vídeo- felicitación de los atardeceres de Huelva.

Me respondió con otro vídeo de un vuelo en avión del año nuevo, cargado de mensajes a sus amigos.

“Aerolínea “La Vida” anuncia el abordaje para el vuelo del Año Nuevo. Su equipaje deberá contener solamente los mejores recuerdos del año anterior. Los malos y tristes momentos deberán ser depositados en el cesto de basura más cercano.

La duración del viaje será de 12 meses. Así que se aprieten cómodoante el cinturón de seguridad. Las próximas escalas serán: AMOR. GOZO. AMABILIDAD.BONDAD. HUMILDAD. PACIENCIA. PROSPERIDAD. ARMONIA. BIENESTAR Y PAZ.

Antes que termine este año quiero agradecerles a las personas que hicieron posible el hermoso sueño, y desearles que tengan un “viaje placentero...” a bordo del avión de la Aerolinia “La Vida”.

Qué tu mejor plan sea incluir a Dios en todos los caminos. Qué tengas un feliz viaje. Señores pasajeros, les habla su capitán”

¡Charo!. Tú has sido una capitana para muchas mujeres que hoy sufren tu muerte. Y ahora los seguirá siendo, más que nunca, desde las Marismas del Cielo. Nunca olvidaremos tu sonrisa.

¡BUENOS DÍAS!