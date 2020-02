"Claro que se puede"

Sí, se puede. Se puede trabajar con un buen sueldo a cargo del erario sin más currículo que tu ideología. El flamante ministro de consumo tiene un jefe de prensa, un director de comunicación y una responsable de comunicación digital. Y estos, a su vez, tendrán sus respectivos ayudantes. De momento este nuevo ministerio tiene perfil en Twitter, Facebook, Telegram y Tinder para comunicarse con la plebe, que ya me dirán que pinta un ministerio del gobierno español en una web de citas como Tinder. Cuando parecía que no se podía hacer más el ridículo, van y lo mejoran. Les falta el perfil en Meetic y en la web esa para gente casada que quería ponerle los cuernos a su pareja, tiempo al tiempo.

Después del anterior desahogo (no me lo tengan en cuenta), a otra cosa. El 25 de noviembre de 2004, la edición europea del Wall Street Journal, comenzaba su editorial en español con la siguiente frase: “’No quiero ser un gran líder’, dijo a la revista Time en septiembre el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En ese caso, los primeros nueve meses de Zapatero al frente del Gobierno deben considerarse un éxito rotundo.” El resto del artículo continuaba poniendo en evidencia las equivocadas decisiones de quién llevaría el país al borde de la ruina. El articulista manifestaba su consternación, por ejemplo, por el reforzamiento de las relaciones con el dictador Hugo Chávez y la deriva errónea de su política exterior. Terminaba con una frase contundente: “Zapatero tiene derecho a sus opiniones. Pero el pueblo español tiene motivos para preguntarse qué es lo que se saca de un líder que apacigua a los terroristas, mima a dictadores y merma la posición internacional de España. Quizá los próximos cuatro años en la Península Ibérica sean largos y oscuros.” No fueron cuatro, sino casi ocho de ocurrencias y desvaríos.

No he leído que pensará el mismo articulista sobre el actual gobierno, tanto o más poseído de superioridad moral que aquel y con peores mimbres.

El 30 de enero de 2005, dos meses después del artículo anterior, Stanley Payne afirmaba en una entrevista a La Razón: “el Gobierno de Zapatero tiene una dirección que es débil y confusa. Está tratando de proyectar una imagen de presidente sereno, que parece no estar asustado, lo que aún se desconoce es cuáles son los principios que hay detrás de eso. Hay una incertidumbre que se palpa por la debilidad del Gobierno Zapatero. Por ejemplo, sobre el «plan Ibarretxe», (…) y que bajo ningún concepto es aceptable, hubiera sido mucho más contundente la firmeza de Zapatero hace unos meses. Este es un Gobierno no preparado, que en apenas diez meses ha tropezado en muchas cuestiones. Es con mucho el peor gobierno de la democracia.” Como el curso de los acontecimientos se encargó de demostrar. Visto lo visto con el actual, vamos camino de dejar corto el análisis de Payne de aquel gobierno.

Abro capítulo de curiosidades digamos “sangrantes”, ¿saben ustedes que hay un Director General de Políticas Palanca? Sí, de políticas palanca para el cumplimiento de la agenda 2030. Director General y todo lo que le cuelga, pueden hacerse una idea. Otra curiosidad, critican la película 1917 porque hay poca diversidad racial y poca representación femenina, no cumple la “cuota de diversidad”. Sí, esa cuota por la que en cualquier serie o película han de figurar un número determinado de mujeres, gente de color y homosexuales en cualquiera de sus planteamientos. Y ya si sale el “poliamor” se lleva el Oscar, seguro, qué poco inclusiva y poco feminista la I Guerra Mundial.

Dice el periódico que en Holanda se debate sobre una píldora letal para mayores de 70 años, quienes defienden este desatino arguyen que «las personas ancianas que ya han vivido lo suficiente deberían poder morir cuando lo decidan». ¿Has vivido lo suficiente? Pues deja sitio que no hay pensiones para todos. Mira que solución más creativa.