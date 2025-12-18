La Vuelta 2026 presenta una etapa inédita en Huelva que recorrerá la provincia de norte a sur

La provincia de Huelva acogerá una etapa íntegra de La Vuelta Ciclista a España 2026, que por primera vez recorrerá el territorio de norte a sur. La presentación oficial de la 81ª edición de la ronda española ha tenido lugar en Mónaco, donde se han desvelado los detalles de la etapa 16 que partirá desde Cortegana y finalizará en La Rábida.

Una presentación al mundo

Una delegación onubense, encabezada por el presidente de la Diputación, David Toscano, ha estado presente en el acto celebrado en el Principado de Mónaco. Toscano ha calificado la jornada como "una etapa histórica" y ha agradecido a la organización la confianza y el trabajo coordinado que lo han hecho posible.

El presidente ha destacado el valor de esta cita como "una gran presentación al mundo", subrayando que el 8 de septiembre de 2026 la provincia será vista en gran parte del planeta. Según Toscano, el evento generará nuevas oportunidades para sectores como el turismo, la hostelería y el comercio gracias a la visibilidad que ofrecerá.

Un trazado rápido y peligroso

La etapa 16 de La Vuelta, presentada por el exciclista Perico Delgado, tendrá un recorrido de 186 kilómetros entre Cortegana y La Rábida (Palos de la Frontera). Durante el análisis del trazado, el ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro, ha advertido de su "posible complejidad" por las condiciones del terreno.

Pereiro ha subrayado que "se trata de una zona expuesta al viento", un factor que puede convertir la etapa en "especialmente rápida y peligrosa" para los ciclistas.

La 81ª Vuelta Ciclista a España comenzará en Mónaco el 22 de agosto de 2026 y concluirá en Granada el 13 de septiembre. Por tercer año consecutivo, la competición arrancará fuera de España, consolidando así su proyección internacional.