Sofía García refuerza la línea defensiva del Sporting

El Sporting de Huelva ha cerrado la contratación en el mercado invernal de Sofía García Gaviria. Se trata de una defensora colombiana nacida en Medellín el 18 de octubre de 2000 que procede del Deportivo Independiente Medellín Formas Íntimas. Sofía García, que puede jugar "de lateral derecha y central", es internacional absoluta por Colombia. De hecho, la futbolista se encuentra concentrada para la disputa en las próximas fechas de dos encuentros amistosos ante Estados Unidos.

Se mostró "muy emocionada" por su fichaje por el Sporting en el que viene a engrosar la nómina de jugadoras del país cafetero y formada hasta ahora por Korina y Mayra Ramírez: "aún no he hablado con ellas pero espero pronto hacerlo. Con Mayra tuve la oportunidad de jugar, con Korina no tuve la oportunidad de jugar pero sí la conozco y sí la he visto jugar. Con Mayra tengo buena relación, hemos estado juntas en varios procesos de selección y entonces grandes compañeras allá".

La jugadora antioqueña se mostró además "con muchas ganas de ir a apartar al equipo. Sé que tienen partidos importantes próximamente y espero llegar para aportarle mucho al equipo y conseguir los objetivos que tiene". Sofía García ya conoce las señas de identidad del Sporting: "Sé que es un equipo muy unido, que cada partido juega a muerte y muy emocionada por este reto, por ir a aportarle al equipo todo lo que creo que puedo aportar y con la tranquilidad de de saber que cuentan conmigo, entonces feliz".

Será la primera experiencia fuera de su país de Sofía García, con la que intentará además de aportar al Sporting seguir creciendo como jugadora "conocer el fútbol europeo, disfrutar de esta experiencia, que me forme también como futbolista, como persona, afianzándome en este punto".

Con este fichaje, la dirección deportiva del club satisface la petición del cuerpo técnico del primer equipo de reforzar la defensa, una línea lastrada por la lesión de Sandra Bernal, aún en proceso de recuperación, y que podría verse mermada durante los meses que quedan de campeonato por lesiones y sanciones. Sofía García es consciente de "la responsabilidad" con la que llega, y por eso está en focada en estar "siempre yendo con la mejor actitud a aportar e ir con lo que se me pide. Todo es un reto, pero feliz de afrontarlo y a dar lo mejor en este reto y aportar lo mejor al club".