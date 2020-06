Sandra Castelló se convierte en la primera renovación del Sporting

La centrocampista Sandra Castelló Oliver será la próxima temporada la jugadora en activo que más campañas haya vestido la camiseta del Sporting Club de Huelva, ya que se convierte en la primera jugadora en rubricar su renovación para el curso futbolístico 2020/2021. "La próxima temporada yo sigo en casa", afirmaba con efusividad Castelló, que se mostraba "supercontenta" y agradecida a los máximos responsables del club "por confiar en mí para seguir aquí". Tiene claro que continuará "en el sitio en el que me quiero quedar porque desde el primer día me abrieron las puestas y me siento muy feliz de estar aquí.

Nacida en Jávea, tras siete temporadas vistiendo de azul y blanco "ya me considero bastante de aquí, de Huelva. Son ocho temporadas las que voy a hacer en el Sporting y para mí ha sido una oportunidad increíble que me ha brindado el club para poder disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol. La verdad es que es un orgullo poder decir que sigo aquí después de dantos años. Es verdad que soy la única que queda desde la Copa de la Reina pero todavía me hace más feliz saber que puedo continuar aquí y poder darlo todo e intentar cumplir los objetivos".

