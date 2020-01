El Recre saca petróleo de Talavera (0-1)

Volver a sumar de tres en tres. Con ese objetivo visitaba el Decano el Estadio Municipal de ‘El Prado’ en Talavera de la Reina y, para ello, Alberto Monteagudo optó por Nauzet en portería, Cera, Borja García, Diego Jiménez y Nano en defensa, Kike Rivero y Fran en el centro del campo, Alfonso, Gerard y Chuli en tres cuartos y Rubén Cruz como referencia.

La primera parte transcurrió sin mucho fútbol por parte de ambos equipos. El césped del Prado, que no estaba en las mejores condiciones, no puso de su parte e invitaba a ambos conjuntos a jugar en largo. El Recre tuvo su mejor ocasión en las botas de Rubén Cruz, pero Sedeño, ex albiazul, sacó el remate bajo palos, aunque hubo más acercamientos, sobre todo por banda, pero la defensa talaverana abortaba el peligro.

La segunda parte comenzó con la misma tónica que la primera, pero a los quince minutos pudo adelantarse el Decano. Primero, por mediación de Borja García, que remató alto una falta centrada por Nano, y a continuación con Fran, que se plantó ante Barbero pero el portero local aguantó muy bien y desvió el balón con la rodilla en la que fue la ocasión más clara del partido hasta el momento. A quince minutos del final tuvo su ocasión más clara el Talavera en las botas de Cidoncha, que disparó tras un rechace pero Diego Jiménez salvó bajo palos. Cuando todo hacía indicar que habría reparto de puntos, y con un Talavera con nueve jugadores tras las expulsiones de Cidoncha y Expósito por dobles amarillas, Kike Rivero centró el balón al segundo palo, donde apareció Diego Jiménez para rematar el balón y, tras dar en el palo, mandarlo al fondo de las mallas.

Sin tiempo para más, victoria del Decano en el último momento que sirve para volver a sumar de tres en tres y ganar en confianza para afrontar el partido del martes en Copa del Rey frente a Osasuna con ganas e ilusión.