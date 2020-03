El Recre IES La Orden jugará la final con el factor cancha a su favor

El Recreativo Bádminton IES La Orden ha finalizado la fase regular de la TOP8 LaLigaSports como líder y con el factor cancha a su favor de cara a la final tras ganar al Alicante -no sin dificultad- por 5-2 en el Andrés Estrada. De esta forma, el conjunto albiazul logra su primer objetivo antes de pelear por el séptimo título.

En esta ocasión, Paco Ojeda volvió a variar en su alineación y apostó por Pablo Abián y Belén Rodríguez para el dobles mixtos, Haideé Ojeda y Telma Santos en el caso del femenino y Víctor Martín y Adrián Márquez para el masculino. En los individuales, Telma Santos, Adrián Márquez, Haideé Ojeda y Pablo Abián fueron los protagonistas.

Para dar comienzo al duelo, Pablo Abián y Belén Rodríguez se midieron a Alberto Perals y Ana Ramírez en el dobles mixtos. En esta ocasión, la dupla recreativista pareció no funcionar, y cayó en el primer set por 16-21. En el segundo set, Abián y Rodríguez hicieron todo lo posible por darle la vuelta a la situación, pero volvieron a perder, esta vez, por 17-21.

Con este revés en el marcador, el IES La Orden buscó sus fuerzas en el dobles femenino y masculino. Telma Santos y Haideé Ojeda tuvieron como rivales a Ana Caballero y Adika Carulla, a las que doblegaron con facilidad en el primer set por 21-11. Esta misma fuerza les ayudó a ganar el segundo set, en el que no dejaron espacio a las alicantinas, que perdieron por 21-10.

En paralelo, Víctor Martín y Adrián Márquez quisieron dejar constancia de su calidad. Ambos se midieron a José Luis Martín y Alberto Perals, que en el primer los doblegaron por 15-21. A pesar de ello, Martín y Márquez no dejaron de luchar, lo cual les dio sus frutos porque vencieron en el segundo set por 21-6, obligando a Perals y Martín a disputar el tercer set, donde cayeron un amplio 21-10, que dio la victoria a los chicos del IES La Orden.

Ya en los individuales llegó el turno de Telma Santos y Adrián Márquez. De esta forma, la portuguesa brilló como en cada encuentro, en esta ocasión, frente a Nikol Carulla, a la que ganó por 21-13 en el primer set. En el segundo, la diferencia entre ambas fue aún mayor, ya que a Santos no se le escaparon las oportunidades y venció por 21-9. Por su parte, Adrián Márquez lo tuvo más complicado ante Miguel Esteve. El onubense no pudo superarlo en el primer set y cayó por 13-21, mientras que en el segundo set -que fue interrumpido por un problema físico de Esteve-, el alicantino ganó a pesar de no jugar cómodo por 15-21.

A falta de un punto para ser el vencedor de la jornada, el IES La Orden depositó en dos de sus grandes pilares, Pablo Abián y Haideé Ojeda, toda su confianza. Pablo Abián retó a José Luis Martín a un duelo de altura, donde el volantista de Alicante estuvo cerca del recreativista en ocasiones, pero terminó perdiendo por 21-13. Ya en el segundo set, el margen fue mayor, ya que Abián arrasó por 21-10, dando la victoria a su equipo.

Por último, y como un partido inusual, Haideé Ojeda se plantó sobre el tapiz para medirse a Ana Ramírez. A pesar de no ser su modalidad, la albiazul sacó garra y mostró su talento, llegando a dejar fuera de juego a su rival, a la que doblegó por 21-17. En el segundo set, la calidad de Haideé Ojeda volvió a estar presente, lo que le hizo ganar por 21-12, cerrando de una forma brillante la fase regular.

Líder de la clasificación y con el factor cancha a su favor, el IES La Orden ya se prepara para una nueva final con ilusión, ganas por hacerse con su séptimo título nacional.