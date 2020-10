El Piragüismo Tartessos Huelva se proclamó Campeón por equipos del Andaluz de Barcos

Comenzaba la jornada con una espesa niebla que hacía retrasar los horarios de competición y que finalmente obligó a recortar la distancia a 3000mts de los 6000mts que estaban planificados, y de esta forma poder llevar a cabo el campeonato dentro del horario.

En esta ocasión el Piragüismo Tartessos Huelva superó las expectativas y se proclamó Campeón por equipos de la clasificación general de la prueba, por primera vez en terreno sevillano. Hecho extraordinario que un club no sevillano gane un campeonato de Andalucía oficial en aguas de Sevilla, frente a los potentes clubes de la ciudad y grandes dominadores del piragüismo andaluz de aguas tranquilas, tal resultado no acontece desde hace más de una década cuando los clubes gaditanos del CAN Eslora y del RCN Puerto de Sta Maria luchaban con los sevillanos del Náutico de Sevilla por los puestos de honor en los campeonatos andaluces, en esta ocasión un club de Huelva es quien se ha llevado el gato al agua.

Además, en las distintas clasificaciones por equipos, el Piragüismo Tartessos estuvo presente en el podium, siendo 1º en la clasificación de Mujeres, 1º en Promoción, 2º en Junior y Senior, 3º en Hombres y 3º en Veteranos.

Resultados estos que llegaron en gran parte, gracias a la magnífica actuación de todos los palistas del club, llegando dentro del tiempo de control todos los participantes y llevándose los valiosos puntos que a la postre fueron los necesarios para que los onubenses se encaramaran a lo más alto de la clasificación.

Una buena actuación grupal e individual que les llevó a conseguir 7 metales, 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Logrando los oros: Adriana barba y Andrea Montes en la categoría K2 Mujer Infantil, Alejandro Alonso y Francisco Torrescusa en K2 Hombre Juvenil, y Cinta Campos con Lucia Garcia en K2 Mujer Senior. Las platas fueron ganadas por Araceli Alonso y Daniela Garcia en la categoria K2 Mujer Cadete, y por Javier Carrasco con Pablo Martinez en K2 Hombre Juvenil. MIentras los bronces llegaron de la mano de Marina Real y Lucia Egea en la categoria K2 Mujer Cadete, y Alberto Alonso con Guillermo Flores en K2 Hombre Senior.

El resto de resultados del Piragüismo Tartessos Huelva fueron:

K2 Mujer Infantil: 4ª Manuela Herrera-Paula Arenas

K2 Mujer Cadete: 5ª Alba Griñon-Carlota Ferrando, 6ª Paula Carranza-Laura Franco

K2 Mujer Senior: 5ª Paua Egea-Marta Martin.

K2 Mujer Veterana: 5ª Raquel Naranjo-Susana Orta, 6ª Belen Torres-Araceli Zafra

K2 Hombre Infantil: 6º Nantai Silvera-Israel Rodriguez, 7º Carlos Barraso-Rodrigo Lopez, 11º Andres Lacen- Nerea Samaniego.

K2 Hombre Cadete: 5º Francisco Gonzalez-Eliecer Coronel, 12º Adrian Pichardo-Ruben Forjan.

K2 Hombre Juvenil: 5º Samuel Silvera-Alvaro Martinez, 8º Miguel Quiroga-Jose Griñon, 10º Jesus Hurtado-Carlos Salmeron.

K2 Hombre Veterano 35: 8º Paco Garcia-Aitor Alonso

K2 Hombre Veterano 45: 11º Alberto Alonso-Miguel Quiroga, 12º Roberto Real-Eliecer Coronel, 13º Jose Ramon Gil-Paco Barba.

Con este Campeonato finaliza el Ranking Andaluz 2020 y Ligas Andaluzas de piragüismo, y a la espera de la confirmación oficial, el club onubense estará presente en el podium final de 5 de las clasificaciones: 3º en el Ranking General Andaluz, 1º en la Liga Andaluza de Mujeres, 2º en la Liga Andaluza de Junior y Senior, 3º en la Liga Andaluza de Promoción y 3º en la Liga Andaluza de Hombres. Unos magníficos resultados para un difícil año de piragüismo y deporte, con las competiciones nacionales canceladas y mucha incertidumbre durante el año para todos los deportistas y clubes.