Olibeas y el CD Huelva Fútbol Playa sellan un acuerdo de patrocinio para impulsar el aceite de oliva virgen extra a nivel nacional

Olibeas y el CD Huelva Fútbol Playa han firmado un acuerdo de patrocinio que permitirá a la cooperativa olivarera proyectar la imagen de su aceite de oliva virgen extra a nivel nacional e internacional, vinculando su marca a un deporte en crecimiento y a valores como la salud, el esfuerzo y el rendimiento.

El acuerdo contempla la presencia del logotipo de Olibeas en la equipación oficial del equipo, así como en diferentes soportes publicitarios y acciones de comunicación del club, reforzando la visibilidad de la marca en competiciones y eventos deportivos de primer nivel.

Esta alianza supone una apuesta estratégica de Olibeas por el deporte como canal de promoción de hábitos saludables y de difusión de un producto esencial de la dieta mediterránea como es el aceite de oliva virgen extra. Además, refuerza el compromiso de la cooperativa con el talento local y con iniciativas que proyectan la identidad del territorio más allá de sus fronteras.

El patrocinio tiene también un componente humano destacado, ya que apoya a jugadores de referencia como Fran Cassano, internacional con la selección española, máximo goleador del equipo y natural de Beas, que se convierte en uno de los principales embajadores de la marca.

A través de este acuerdo, tanto el club como sus jugadores contribuirán a la promoción de los aceites de Olibeas en el ámbito nacional e internacional, asociando su imagen a conceptos como la vida saludable, la alimentación equilibrada y la excelencia deportiva.

En paralelo, Olibeas gana presencia en un deporte en plena expansión, con gran proyección mediática y creciente seguimiento, especialmente durante la temporada estival.

El CD Huelva Fútbol Playa se ha consolidado como uno de los grandes referentes de esta disciplina en España y Europa. En los últimos años ha firmado una trayectoria de alto nivel competitivo, logrando hitos como el histórico triplete nacional en 2023 (Liga, Copa de Andalucía, Copa de España y Supercopa), además de alcanzar el subcampeonato de la Liga Nacional y de la Copa de Andalucía, así como las semifinales de la Euro Winners Cup 2024, una de las competiciones más prestigiosas del continente. Estos resultados consolidan al conjunto onubense como uno de los equipos más destacados del panorama nacional e internacional del fútbol playa.